Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda este chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, ca urmare a criticilor aduse Guvernelor Grindeanu și Tudose. Anunțul a fost facut de europarlamentar pe pagina personala de Facebook.„Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in…

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, are o reacție interesanta dupa ce zilele trecute premierul a stalcit de șase ori cuvantul „imunoglobulina”. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca nu gafele doamnei Dancila sunt principala problema și nu problemele de pronunție ale premierului…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac la Liviu Dragnea, dupa excluderea lui Mihai Chirica din PSD. ”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD…

- "Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- "Zilele trecute am asistat la inca un atac al grupului infracțional organizat din PSD condus de Dragnea care a dat jos propriul Guvern condus de Tudose. De amintit faptul ca acum 7 luni același grup a dat jos primul Guvern condus de Grindeanu. Noul Guvern Dancila este un guvern slugarnic lui Dragnea,…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Se pare ca elevii brașoveni nu sunt deranjați de interzicerea telefoanelor la cursuri, asa cum prevede noul Regulament scolar, astfel ca la protestul anunțat pentru vineri, in fața Prefecturii Brașov, au ajuns mai multe forțe de ordine ca protestatari. Deși peste 400 elevii brașoveni și-au anunțat prezența…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca solutia in actualul context politic este blocarea in Parlament a unui viitor guvern Dancila. "Daca vrem sa salvam Romania, nu trebuie sa ne rugam sa forteze Presedintele Constitutia, ci sa cada acest guvern in Parlament. Presedintele…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem pe doamna Viorica Dancila, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindca nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu stim ce gandeste, nu stim ce doreste, nu stim ce are de gand sa faca in aceasta functie. Cu domnul Grindeanu si…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat pe Viorica Dancila cu pavianul cu mantie. ”Încep sa ma gândesc ca Susanica Gâdea (n.r. sau Suzana Gâdea, membra marcanta a regimului ceaușist) sau Maria Bobu (n.r. fosta soție a lui Emil Bobu)…

- Partidul Social Democrat a castigat experienta in demiterea propriilor guverne, dupa cum o demonstreaza comparatia intre sfarsitul cabinetului Grindeanu si cel al cabinetului Tudose. De aceasta data, problema a fost rezolvata fara utilizarea motiunii de cenzura. Victima a fost tacuta pe durata procedurii…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- COMUNICAT DE PRESA AL PRIM-VICEPREsEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: PNL MERGE LA CONSULTARILE DE LA COTROCENI CU PROPUNERI CLARE sI RESPONSABILE! Intr-un singur an PSD a provocat trei crize politice pornind de la orgoliile si interesele personale ale lui Liviu Dragnea. Si-a daramat si al doilea Guvern…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post…

- Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși puna oamenii in poziții cheie…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii.Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- Criza din PSD ar fi de fapt un transfer pașnic de putere de la Dragnea la Tudose, ambii fiind manevrați de același personaj. Este scenariul lansat de fostului ministru al Muncii Sebastian Lazaroiu, care nu dezvaluie numele „papușarului”, insa lasa sa se ințeleaga ca ar putea fi vorba despre Florian…

- Gabriela Firea i-a criticat duminica atat pe Liviu Dragnea, cat si pe Mihai Tudose pentru inceperea conflictului din partid si le-a cerut sa inceteze disputele. Primarul Capitalei a lansat in postarea sa de pe Facebook un atac in premiera la Liviu Dragnea, spunand ca "A fost o greseala lipsa consultarii…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a vazut l guvernele Ponta, Ciolos, Grindeanu si Tudose o preocupare reala in privinta intrarii Romaniei in zona euro. Chiar si asa, seful statului considera ca este mai probabil sa trecem la moneda europeana decat sa intram in Schengen.Intrebat in cadrul…