Cristian Preda: Impresia mea e că preşedintele Iohannis vrea să forţeze căderea Guvernului "Impresia mea e ca presedintele vrea sa forteze caderea Guvernului, a spus-o foarte clar, folosind majoritatea consistenta pe care o va obtine. Ar fi rational sa scapam de Guvernul Dancila, totusi, exista niste limite, oamenilor le e rusine cu ministrii pe care-i avem, oameni care nu sunt in stare sa lege doua vorbe, care nu par sa faca politica", afirma Preda. El aminteste ca "motiunile de cenzura n-au mers". "Sansa pe care o are e sa negocieze el insusi o majoritate, asta mi s-a parut ca vrea sa faca si in perspectiva alegerilor prezidentiale pare sa doreasca sa obtina aceasta victorie.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

