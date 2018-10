Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat duminica seara, la Romania TV, daca ministrul Justitiei este evaluat de catre membrii PSD, de catre reprezentanti ALDE sau doar de catre seful Guvernului, Liviu Dragnea a spus ca Tudorel TIader este evaluat asemenea celorlalti ministri care detin portofolii asumate de PSD. "Evaluarea…

- Presedintele Austriei la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari "Excelentele Voastre, domnelor si domnilor, în primul rând vreau sa-mi exprim recunostinta domnului presedinte Iohannis si României, în general, pentru gazduirea acestui summit. De asemenea,…

- Poluarea atmosferica constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatate in Europa, potrivit datelor OMS. In fiecare an, in Uniunea Europeana, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400.000 de decese premature, iar costurile sale externe...

- Cei doi oficiali au discutat despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul roman si Regele Felipe al VI-lea au evocat…

- Guvernul a trimis, seara trecuta, președintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgența a ședinței Consililui Suprem de Aparare a Țarii in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse in proiectul…

- Jurnalista Sorina Matei il contrazice pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a anuntat ca procurorii care au venit in DNA fara a avea suficienta vechime si experienta, vor fi trimisi inapoi la unitatile de unde au venit."Cu tot respectul, domnule ministru, Tudorel Toader. Legea stabileste…

- BUCUREȘTI, 25 iul — Sputnik, Daniel George Nistor. Vecinilor de la sud de Dunare nu le este frica de imigranți, ci de porcii salbatici. Sofia a început pregatirea unui teren la granita cu România unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili…