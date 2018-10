Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda a declarat, in Parlamentul European, ca Romania nu va avea o președinție fructuoasa a Consiliului European, facand referire la componența guvernului și la maniera in care PSD-ALDE abordeaza apartenența la UE. Preda a lansat un atac la adresa grupurilor politice socialiste…

- Europarlamentarul ALDE Guy Verhofstadt a vorbit, marti, in plenul Parlamentului European, unde invitat este si presedintele Klaus Iohannis, despre situatia privind legislatia romaneasca din domeniul justitiei, avertizand ca Guvernul de la Bucuresti „trebuie sa respecte toate solicitarile Comisiei de…

- "Unde a fost discutat proiectul parteneriatului civil?(...) Categoric il sustin, dar nu maine. Nu mai dau opinii personale, pentru ca iar spuneti ca este un proiect al PSD. Aici, din cate stiu, sunt niste organizatii non-guvernamentale care trebuie sa-si spuna un punct de vedere si in fata grupurilor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a felicitat-o pe Viorica Dancila pentru discursul din plenul Parlamentului European, fara a spune nimic de criticile pe care Romania le-a primit la Strasbourg.

- "As vrea sa salut si sa ii transmit doamnei prim-ministru aprecieri pentru modul in care s-a prezentat, care ii face cinste si face cinste Romaniei. As vrea sa vad si alti romani in masura sa prezinte si sa promoveze si sa apere pana la urma imaginea si interesele Romaniei cum a facut-o doamna prim-ministru…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca ia in calcul inființarea unei comisii parlamentare, dupa ce Stan Mustața, fost judecator, a murit in penitenciar. Mustața fusese condamnat la 8 ani și jumatate, intr-un dosar instrumentat de DNA, dupa ce fusese…

- Europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, liderul Grupului ALDE din Parlamentul European, considera ca Europa are nevoie de 'propriul anchetator (Robert) Mueller' pentru a investiga amploarea campaniilor de dezinformare duse de Rusia si alte atacuri la adresa democratiilor europene, informeaza publicatia…

