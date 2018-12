Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda a declarat, duminica, referindu-se la declaratiile Vioricai Dancila care l-au vizat, ca, intrucat ii ”separa si dreptatea, si abilitatea de a vorbi limba materna”, nu pot avea nimic in comun. El afirma ca premierul este ”o marioneta agramata a coruptilor”.

- Uber a avut luni foarte grele, cu multe scandaluri și critici. Compania ar putea fi insa evaluata la 120 miliarde dolari cand se va lista și iși diversifica serviciile, dorind sa devina un "Amazon al transporturilor". Uber incepe sa integreze și transportul in comun in aplicație, va introduce bicicletele…

- Cu Liviu Dragnea insistand ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este in Guvern pe locul PSD, Calin Popescu Tariceanu susține ca nu a lasat "niciun moment sa se ințeleaga ca e postul ALDE", avertizand insa PSD ca sunt "intr-o coaliție și niciunul fara altul nu putem asigura majoritatea și sa guvernam"

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca premierul Viorica Dancila va raspunde penal pentru ”ilegalitatea” din ordonanta de urgenta privind referendumul, intrucat a modificat definitia partidului parlamentar, impiedicand PMP sa aiba reprezentanti in sectiile de votare, scrie News.ro.”VVD va…

