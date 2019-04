Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, publica a treia carte, despre Uniunea Europeana, volumul "EU.RO - un dialog deschis despre Europa" fiind anuntat de Editura Curtea Veche, arata un comunicat.Volumul este prezentat ca un ghid ce realizeaza sinteza istoriei Uniunii Europene, a institutiilor…

