- Zilele trecute, cand eram chemat in fata Consiliului de onoare al ordinului „Steaua Romaniei”, ca sa dau seama pentru o declaratie politica facuta in Parlamentul European, iata ce faceau alti europeni:

- Joi, 29 martie 2018, ministrul Agriculturii, Petre DAEA, secretarul de stat Daniel Botanoiu și secretarul de stat Alexandru POTOR au prezidat, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), ședința de lucru in cadrul careia au fost prezentate rezultatele consultarii naționale și primele…

- Europarlamentarul Cristian Preda se considera „prigonit” deoarece a primit o solicitare din partea Consiliului de Onoare al Ordinului National „Steaua Romaniei” sa dea explicații cu privire la ceea ce foarte mulți oameni au calificat ca fiind ”atacuri constante de defaimare și dezinformare lansate…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a publicat joi pe contul sau de Twitter un mesaj de susținere pentru europarlamentarul Cristian Preda, în care afirma ca „încercarile de intimidare„ sau de „murdarire„ a reputației acestuia „sunt inacceptabile„.„Parlamentul…

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține ca felul in care colegul sau Cristian Preda acționeaza in Parlamentul European cu privire la interesul țarii care l-a trimis in forul legislativ european nu este corect. In aceste condiții, acesta considera ca nu este nimic nefiresc in convocarea colegului…

- Un deputat PNL, Pavel Popescu, considera „o normalitate„ investigația Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' in cazul europarlamentarului Cristian Preda, pe care il acuza de „un lung sir de imoralitați politice (...) impachetate in pomposul aer al unei presupuse lupte cu PSD„.

- Acuzat de „defaimarea tarii“, eurodeputatul Cristian Preda mai are de asteptat pana dupa Pasti pentru a primi un verdict din partea Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei“. Un nou termen a fost stabilit pentru 19 aprilie, data la care Consiliul ar trebui sa ajunga la un verdict. Acesta ar putea ramane…

- Cristian Preda este criticat in termeni dur de deputatul PNL Pavel Povescu, in contextul in care europarlamentarului i s-ar putea retrage Ordinul "Steaua Romaniei". Popescu il acuza de minciuna pe Preda si il considera un fals model, disperat sa prinda inca o data un loc eligibil pe listele unui…

- Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’. „Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’,…

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului…

- Filosoful Andrei Plesu a publicat un editorial in Dilema Veche in care trateaza proiectul pe care Liviu Dragnea, presedintele PSD, l-a anuntat prin care se introduce o noua infractiune – defaimarea de tara. Mai mult, Cristian Preda, europarlamentar, este deja judecat pentru aceasta fapta pentru a i…

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut ca audierea sa in fata Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' sa fie una publica, insa solicitarea sa a fost respinsa. "Am scris Cancelariei Ordinelor ca doresc ca audierea mea, din 28 martie, in fata Consiliului de onoare…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu, fost raportor al Parlamentul European pe situatia politica de peste Prut, crede ca prioritatea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE din prima parte a anului viitor ar trebui sa fie Republica Moldova. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, Marian Jean Marinescu…

- Evenimentul, organizat în colaborare cu Biroul de Informare al Parlamentului European în România are loc vineri, 16 martie 2018, în intervalul orar 10:30 - 14:00, la sediul Biroului din strada Vasile Lascar, nr. 31 (etajul 9, sala Robert Schuman). Pornind de la o…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

