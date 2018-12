Cristian Preda, atac la Viorica Dăncilă: Marioneta agramată nu a trimis pe nimeni în Parlamehtul European "Aflu ca Dancila e la Bruxelles pentru a pregati președinția Consiliului UE. Haideți sa va spun cum se vede președinția romana de la „firul ierbii", adica din PE, una dintre instituțiile cu care Consiliul UE va trebui sa lucreze. De obicei, guvernul care asigura președinția Consiliului UE iși trimite cu jumatate de an sau chiar cu un an inainte miniștrii in PE, ca sa discute cu deputații. Va dau un exemplu foarte concret: sunt coordonatorul (combinație de whip și purtator de cuvant al) grupului PPE pentru politica externa. Am primit in biroul meu miniștrii de externe ai guvernelor care pregateau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

