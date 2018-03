Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda este chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, ca urmare a criticilor aduse Guvernelor Grindeanu și Tudose. Anunțul a fost facut de europarlamentar pe pagina personala de Facebook.„Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in…

- “Depide de gravitatea lor (a defaimarilor – n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara”, a declarat…

- Deranjat de criticile tot mai numeroase la adresa guvernarii PSD, Dragnea vrea ca „denigratorii“ Romaniei in exterior sa fie pedepsiti prin lege. Sociologii spun insa ca exista deja pedepse pentru raspandirea de informatii false, si ca ar fi suficient ca votantii sa stie ce fac „denigratorii” la Bruxelles.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a continuat, marti, pe site-ul sau, dezvaluiri despre contractele incheiate de FRF, in perioada in care director general al forului era Ionut Lupescu. Burleanu sustine ca federatia a platit catre firme ale lui Lupescu aproximativ 300.000 de euro pentru diverse servicii.

- Monica Gabor l-a acuzat pe Andrei Stefanescu ca e rasist. Manechinul susține ca Antena 1 promoveaza rasismul și cere sa fie luate masuri. Totul a inceput dupa ce cantarețul a facut glume despre baietelului partenerului ei de viata, afaceristul chinez Mr. Pink. El a facut comentarii pe seama aspectului…

- "Sa incepem sa spune niste adevaruri. Romania este un stat suveran (...) in schimb atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu bunastiinta tara prin declaratii antiromanest, prin actiuni servile indreptate impotriva intereselor noastre globale si…

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- Judecatorii de la Tribunalul Bacau au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a minorului, in varsta de 16 ani, din comuna Solonț, acuzat ca a ucis in bataie o localnica de 50 de ani. Aflat in stare avansata de ebrietate, suspectul a atacat-o pe femeie pe strada,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii ICCJ, in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani unui om de afaceri, in campania electorala.Citește și: ALERTA - Ludovic Orban, achitat in dosarul in care era acuzat de fapte de corupție Surse din conducerea PNL ne-au…

- Statele Unite au acuzat Rusia de ignorarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Siria in legatura cu situația din Gouta de Est. Avioanele ruse continua sa execute misiuni de lupta in suburbia Damascului, in ciuda rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate privind o incetare a focului…

- Ministrul Educatiei din Germania, Johanna Wanka, a incalcat Constitutia atunci cand s-a folosit de un site oficial pentru a posta un comentariu prin care cerea un 'cartonas rosu' impotriva partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care protesta impotriva guvernului, relateaza…

- Duminica, 25 februarie, un primar dintr-o comuna valceana spune ca a fost batut de un localnic. Cel pe care-l invinovateste Dumitru Pirneci (66 de ani) se numeste Gheorghe Nitu (47 de ani), este consilier local si detine o firma de transport in comun. Acesta ar fi gasit ca pretext faptul ca drumurile…

- Tribunalul Constanța a respins, recent, cererea unei femei de chemare in judecata a spitalului privat in care a nascut, acuzand unitatea ca, deși a refuzat, nou-nascutului i s-ar fi administrat doua vaccinuri care, in mod traditional, se fac imediat dupa nastere, respectiv vaccinul antihepatita B si…

- Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz in serviciu, iar dosarul a fost inregistrat pe rol la Judecatoria Craiova. Procurorii au stabilit ca Vasile Jianu s-a folosit de asistatii sociali din localitate pentru efectuarea unor lucrari de intretinere sau modernizare.

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Unul dintre concurentii Eurovision Romania 2018 a depus contestatie dupa cea de-a patra semifinala a competitiei, acuzandu-l pe finalistul ales in urma show-ului din Salina Turda ca a incalcat regulamentul.

- Fostul deputat Vlad Cosma, autorul inregistrarilor difuzate duminica seara la Antena 3, reactioneaza la comunicatul DNA in care este acuzat ca ar fi dorit sa santajeze procurorii DNA, prin intermediari, pentru a-si castiga o situatie juridica favorabila."Ca raspuns la comunicatul DNA:…

- Vicepresedintele Partidului Miscarea Populara Gorj, Leonida Belgher, a lansat public o informatie care circula de ceva vreme pe cai neoficiale. Belgher spune ca in Targu Jiu conductele de apa sunt sparte intentionat, prin cresterea presiu...

- Instanta americana a refuzat luni sa elibereze pe cautiune un fost oficial al Honk Kong, Chi Ping Patrick Ho, acuzat ca a luat parte la o schema de mituire a presedintelui Ciad si a unui membru din Guvernul Ugandei in schimbul unor contracte pentru compania chineza CEFC. Potrivit agentiei Reuters ,…

- Scandal de proporții in cadrul Uniunii Bulgarilor Banat, filiala Timiș. Deputatul Petronela Csokany, fost consilier local, este acuzat de colegii de partid ca in loc sa achite contribuțiile sociale ale angajaților și-a transferat banii in conturi, pe vremea cand era contabil al partidului. Operațiunile…

- Reacție prompta, de data aceasta, a polițiștilor din Titu, dupa ce in urma cu o saptamana tanara Alexandra a fost Post-ul TITU: Fostul iubit al fetei moarte, acuzat ca și-a sechestrat, și batut, concubina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic-ul „I, Tonya”, in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- Acuze grave la adresa fostului ministru al Tineretului și Sportului, Marius Dunca! Acesta a fost acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției, informeaza Bugetul.ro.Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut lumina in acest caz, in care fostul șef al Tineretului și Sportului…

- Paul Stanescu vrea ca funcționarul public acuzat de corupție sa nu mai fie suspendat din funcție: El are familie, copii, cu ce ii intretine?, a spus vicepremierul, ministru al Dezvoltații Regionale, in audierile din Parlament. ”Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru…

- Oferta de nerefuzat venita din Filipine! Chiar presedintele tarii a anuntato si este vorba de 42 de virgine care le-ar fi oferite celor care viziteaza tara. Doar ca lucrurile nu stau chiar asa. A spus-o, imediat, purtatorul de cuvant al presedintelui Rodrigo Duterte.

- Inainte de sedinta cruciala a PSD, ministrii din fostul Guvern Tudose au fost "luati la rost" de jurnalisti de cum au calcat treptele sediului social-democratilor. Jurnalistii au primit raspunsuri care mai de care cand i-au intrebat daca numele lor se vor regasi si in viitorul Guvern.Citeste…

- Armata egipteana l-a acuzat marti pe generalul in retragere Sami Anan ca si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale in mod ilegal si ca a comis ''crime'', potrivit unei inregistrari video postate pe pagina sa oficiala pe Facebook, relateaza AFP. Generalul Anan,…

- Ne-am deplasat zilele acestea la o veche si primitoare cunostinta de-a noastra de la firma Ircon din Calea Chisinaului, nr.6 Iasi, la Dl Profesor Dr. Christache Zanoschi pe care l-am rugat sa ne impartaseasca cate ceva din realizarile sale din anul care tocmai s-a incheiat. Am fost primiti ca de fiecare…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene a fost retinut joi pentru 24 de ore pentru trafic de influenta, anunta DNA, potrivit news.ro „Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand…

- Jurnalista Emilia Sercan a realizat pentru platforma pressone.ro un material in care argumenteaza ca teza de doctorat a vicepresedintelui Consiliului Suprem al Magistraturii, Codrut Olaru, ar fi plagiata in intregime, toate paginile avand corespondent diverse carti, de specialitate sau nu, ce pot fi…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Lovitura de teatru in cadrul Comitetului Executiv National (CEXN) al PSD. Socialogul Marius Pieleanu a facut un anunt incredibil. Se pare ca se va ajunge la demisia de onoare a premierului Mihai Tudose in conditiile in care acesta ar pierde la scor meciul cu Liviu Dragnea la un eventual vot. "Nu imi…

- Pacienta a depus reclamatie imediat dupa intamplarea faptelor, fiind chemata pentru o intalnire cu cei de la Colegiul Medicilor. In momentul de fata, dosarul a fost finalizat de cei din Comisia de Jurisdictie si a ajuns la Comisia de Disicplina de la Colegiul Medicilor, fiind programat pentru jurizare…

- Veterana Claudia Pechstein, un nume mare al patinajului viteza din Germania, spune ca ar fi o onoare pentru ea sa fie aleasa portdrapelul delegatiei tarii sale la ceremonia de deschidere a JO de iarna din februarie de la PyeongChang. "Ar fi o onoare absoluta sa pot purta drapelul tarii…

- Ministrul Carmen Dan a declarat, joi, la iesirea de la Parchetul General, ca in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit și ca ii așteapta demisia, șeful MAI a refuzat sa raspunda daca va demisiona și a adaugat ca in cel mai scurt timp “va da...

- Politistul acuzat de pedofilie a fost scos din arest și dus la Parchetul General. Anchetatorii efectueaza noi perchezitii informatice in acest caz. Ieri, agentul de la Rutiera a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Seful politistului acuzat de pedofilie, comisarul Vornicu Emanuel Rene, a fost demis din functia pe care o detinea in cadrul Politiei Romane. Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie, era soferul comisarului Rene Emanuel Vornicu. Polițistul acuzat de pedofilie va fi propus astazi pentru arestare preventiva.…

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a oferit caștigatoarei concursului „Vocea Romaniei", Ana Munteanu, „Diploma de onoare a președintelui", pentru „promovarea imaginii Republicii Moldova in lume, in semn de apreciere a talentului și a efortului depus in perfecționarea acestuia".

- Marian Dima Marti seara, Primaria Bușteni a organizat un eveniment-surpriza in cinstea Simonei Halep, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului. In prezența senatorului Emanoil Savin, cel care a declarat-o pe Simona Halep “ Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, in februarie 2014, a ministrului…