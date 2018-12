Cristian Popescu, SAP Romania: Rompetrol si Groupama, doi clienti locali pe care i-am castigat anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- O informație recenta arata ca Sibiul va fi prima regiune din Romania care isi va lansa o moneda locala, Sibcoinul, in 21 noiembrie. Moneda va putea fi utilizata pe durata anului 2019, cand judetul va fi Regiune Gastronomica Europeana, a anuntat marti consortiul Regiunii Gastronomice Sibiu, pe pagina…

- Primaria Sarmasag va gazdui joi, 8 noiembrie, o consultare locala organizata de Ministerul Economiei, la care vor participa oficialitati, membri reprezentativi ai institutiilor, organizatiilor si ai cetatenilor, sub conducerea secretarului de stat Constantin Ivan, coordonator al Grupului de lucru interministerial.…

- Intre 25 și 27 octombrie 2018 s-a desfașurat „Jocul de strategie: Politica locala” organizat de catre Fundația Friedrich Ebert Romania la care au participat liceeni din Aiud. Aceasta este o metoda de educație politica prin care stimuleaza participarea la luarea deciziilor in comunitate. O echipa de…

- Muntenegru a trecut peste Romania in grupa de Liga Natiunilor, dupa ce a invins Lituania, in deplasare, scor 4-1. In acest moment, Romania acumuleaza 6 puncte, in timp ce Muntenegru are cu unul mai mult, informeaza Mediafax.Egalul cu Serbia nu ne-a tinut prea mult pe pozitia secunda in Grupa…

- Guvernul intenționeaza sa creeze un fond de investiții mixt impreuna cu grupul kazah KazMunayGas, proprietarul fostului Rompetrol și unul dintre investitorii importanti in Romania, a declarat secretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache. O delegaţie de oficiali din Guvernul României…

- Directorul executiv al Asociatiei Editorilor din Romania, Mihai Mitrica, a anuntat, joi, in deschiderea celei de-a cincea editii a Salonului de Carte Bookfest Targu Mures, ca in premiera nationala aceasta manifestare lanseaza un colt al autorilor locali pentru stimularea cartilor romanesti, intrucat…

- Peste 5.000 de comercianti din Romania au vandut in primele sapte luni din acest an aproape 192.000 de produse prin eBay, iar 130.000 de clienti locali au facut cumparaturi prin intermediul acestei platforme de comert online.

- Stere Farmache a povestit ca a existat o perioada in care burse precum cea din Viena, dar și din Polonia, se vedeau ca fiind fundamentul unui proces de consolidare care consta in adunarea mai multor burse mai mici. Presedintele Directoratului la Fondul Roman de Contragarantare susține ca, in acea…