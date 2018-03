Cristian Pomohaci a cedat si a spus ce astepta toata tara: „da, sunt…”. A spus-o in fata tuturor!

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Procurorii de la Parchetul General decis sa claseze dosarul care continea plangerea depusa de un medic din Germania, care reclama ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au declarat surSe judiciare pentru...

- Finalul tragic al pitesteanului sofer de TIR ce a murit in Germania,a impresionat o tara intreaga. Si mai dramatica este ultima postare a acestuia pe pagina personala a unui site de socializare. Acesta a postat o fotografie cu femeia ce-i purta bebelusul in pantece si ii facea o declaratie de dragoste…

- Soarta crunta pentru un tanar pitestean ce a murit pe drumurile din Germania. Casian lucra ca sofer pentru o firma de transport, iar zilele trecute plecase in cursa in Germania, numai ca oboseala si-a spus cuvantul. Impins de la spate de nevoia de a face bani si de a oferi un viitor mai frumos viitoarei…

- Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, in zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat in plin intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Impactul a fost atat de puternic incat cabina mașinii lui Casian a fost strivita in totalitate,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere a unor sfinti canonizati de Biserica Ortodoxa Romana in perioada 1950-2017.

- Autostrada Transilvania. Cum arata santierul care "taie" un sat in doua FOTO Ritm sustinut de lucru pe lotul Iernut-Chețani (17,9 km), parte din Autostrada A3 intre Campia Turzii și Targu Mureș. "Pe lotul de 17,9 km dintre Iernut și Chețani, constructorii (Astaldi și Max Boegl) sunt bine mobilizați…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma s-a prezentat luni pentru audieri la Parchetul General, cu noi materiale privind DNA Ploiesti, el spunand ca este vorba despre inregistrari, inscrisuri, precum si despre un “document” pe care sustine ca il are in original de la procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu,…

- Cu toate ca temperaturile abia depașesc pragul de ingheț, primavara a sosit, iar odata cu ea și prima competiție importanta de dans sportiv al anului 2018, Campionatul Național al Romaniei. Evenimentul organizat de Asociația Județeana de Dans Sportiv Mureș in colaborare cu administrația locala, sub…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017 sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumbezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017 sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema…

- In concurs sunt inscrise 89 de concurente. Lotul national de spada junioare este pregatit de antrenorul oradean Nicolae Ille. Bianca Benea are in palmares doua medalii de bronz la CE, in proba individuala de cadete (editia 2015), respectiv in proba pentru echipe de cadete (editia 2016).…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, a dat in judecata Parchetul General si pe procurorul Augustin Lazar. Prin intermediul avocatei Ingrid Mocanu, Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro.

- Pe un ger cumplit, cand afara termometrele aratau – 16 grade Celsius, lui i-a ars casa. A vrut sa faca focul in soba, dar soba fiind veche nu s-a inchis bine, un lemn a cazut pe parchet și focul s-a raspandit in toata camera. A ars totul. Nu i-a mai ramas nimic. Nici cele trei pisici pe care le iubea…

- Georgiana Saizescu, actrița care joaca rolul asistentei de la Maternitatea Giulești, a facut practica in spital ca sa ințeleaga psihologia acestei meserii. Cu timpul, a ajuns sa o aprecieze pe Florentina Carstea, cea care a fost condamnata in dosarul incendiului. Prabușita pe scarile din fața blocului,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Procurorul general al Romaniei, Augusin Lazar, emisese, joi seara, o parere care arata menținerea poziției in favoarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Totuși, vineri, Parchetul General a explicat printr-un comunicat ca urmeaza ca liderul instituției sa ofere un punct de vedere dupa analizarea raportului…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Inființat in urma cu peste un deceniu, Corul „Ecclesia” al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe este un cor mixt, format și coordonat de oameni ce iubesc muzica și il iubesc pe Dumnezeu. Prin glasurile lor și prin repertoriul bine ales, membrii Corului transpun in muzica trairile enoriașilor la sfintele…

- Pe fondul prezentarii inregistrarilor difuzate de un post TV de stiri, dar si a reactiilor aparute in spatiul public pe acest subiect, Parchetul General face o serie de precizari, la o zi dupa ce se afla ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceasta cauza. In sensul in care Pparchetul de pe langa…

- MESAJE DE VALENTINE'S DAY 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2018. Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afectiunea si dragostea pe care o simtiti, iar un mesaj, o urare sau o declaratie de dragoste este intotdeauna bine primita. Iata cateva idei de…

- Subiectul a fost evitat timp de secole de Biserica Ortodoxa, care si-a exprimat pentru prima oara o opinie scrisa legata de femei si preotie de-abia in 1964. Evolutia ulterioara a fenomenului si explicatiile refuzului ortodocsilor si romano-catolicilor de a hirotoni femei este analizat de preotul roman…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- Vesti bune pentru tinerii din IT. Noi scutiri de impozit din 1 februarie Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor. În acest sens, Ordinul…

- Lidia Buble a povestit cum a aflat tatal sau ca s-a apucat de cantat. Acesta a fost atat de suparat pe ea, incat nu i-a vorbit o vreme. Cantareața Lidia Buble, care are o relație amoroasa cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , și-a amintit de vremurile sale de inceput in muzica. Intr-un interviu…

- O fetita din Targu Mures, cu pretul frigului si al foametei, a inapoiat o geanta plina cu bani. Horvat Ana este fetita despre care este vorba. Aceasta a gasit pe strada o borseta cu 800 de lei. La cei 10 ani ai sai, micuta stie ce inseamna cinstea, iar, cu sufletul plin de credinta, a inapoiat fiecare…

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane vor fi pomeniti, miercuri, 24 ianuarie, la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala. Potrivit unui comunicat al Biroului…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre politistul pedofil care a ingrozit toata Romania. Ar putea aparea un nou dosar pentru Eugen Stan, bestia cu chip de om. Cand era jandarm, acesta a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul…

- Cum se simte Dan Ciotoi dupa operație. Artistul a vorbit in direct la tv, despre intervenția suferita și a masrturisit ca acum se simte mai bine. Dan Ciotoi a fost operat de urgența dupa ce a aflat ca are o tumoare . Aceasta a marturisit ca i-a fost indepartata la o clinica privata din Oradea. „Am…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Intreaga familie a fost devastata, dupa ce Mason a murit la doar 51 de ani din cauza unei rupturi de aotera, in februarie 2017. Fusese un soț și un tata vitreg iubitor pentru familia lui. „Mason era tatal meu vitreg, dar cum nu mi-am cunoscut niciodata adevaratul tata, el a fost singurul tata pentru…

- Astrele ne dezvaluie care este singura femeie de zodiac care ii pune pe jar pe barbați, dar care nu are cel ma docil caracter și-i face pe acești sa sufere de cele mai multe ori. Poate ca și tu te-ai gandit din prima secunda la femeia SCORPION. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt…

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Fostul magistrat Vasile Zvara a fost condamnat, in noiembrie 2011, la patru ani de inchisoare, dar cu suspendare, plus șase ani ținut sub supraveghere, adica un așa-zis ”termen de incercare” (sic!). 2000 – 2011, asta a fost lunga perioada de aproape 12 ani in care cazul…

- Tatal Laurei Codruta Kovesi a murit. Procurorul Ioan Lascu s-a stins din viata la spital Procurorul Ioan Lascu, tatal sefei DNA, a murit, informeaza novatv.ro. Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului…

- TRAGEDIE in familia sefei DNA! A MURIT tatal sefei DNA, Laura Codruta Kovesi! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace …. Ioan Lascu, tatal șefei DNA Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viața la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Magistratul medieșean avea 70 ani, scrie b1.ro.

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014, unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar.

- Patriarhul Daniel vorbeste in primul interviu acordat dupa zece ani, despre scandalurile care au zguduit Biserica Ortodoxa Romana, mai ales in ultimul an. Preafericitul Parinte a mai spus ca: Trebuie sa pastram fidelitatea și sa incercam sa recuperam pe cei care au cazut.

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta. "Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care in ‘72 a castigat… Nu, intre noi este o relatie om – om. Tot respectul pentru cariera…