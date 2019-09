Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman de tenis Marius Copil a fost invins de slovenul Blaz Kavcic, cu 6-3, 7-5 in optimile de finala ale turneului challenger de la Istanbul, dotat cu premii totale de 81.240 de dolari. Marius...

- Selectionata masculina a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), dupa ce a fost invinsa de Suedia cu scorul de 3-0, joi, in ultimul sau meci din Grupa a 2-a.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev a fost protagonistul unor scene incredibile la US Open. Daniile Medvedev, locul 5 ATP, a facut gesturi indecente pe terenul de tenis la US Open. Scenele au avut loc atat in timpul, cat și și finalul partidei dintre spoertivul rus și spaniolul Feliciano Lopez (61…

- Dupa ce a castigat primul sau meci in circuitul ATP, jucatorul surd Lee Duck-hee nu a reusit sa repete performata si in turul doi, fiind eliminat de polonezul Hubert Hurkacz, scor 4-6, 6-0, 6-3, la Winston-Salem.

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, nr. 4 mondial si favorit nr. 5, a fost eliminat surprinzator marti, in primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut cu 6-7 (1/7), 7-6, 6-3, 6-0, in fata americanului Sam Querrey (65 ATP). Americanul s-a impus…

- Felix Auger-Aliassime (18 ani), numarul 21 ATP, iși face debutul la Wimbledon contra lui Vasek Pospisil și astfel devine primul jucator nascut dupa anul 2000 care participa la acest Mare Șlem. Jucatorul cu origine togoneze, din partea tatalui, dar cu mama canadianca, s-a nascut in Quebec, deci are cetațenie…

- Vineri, 28 iunie, a avut loc deschiderea oficiala a sarbatorii Zilelor orașului Mioveni – Ediția 2019, in acest an implinindu-se 534 ani de la prima atestare documentara a localitații și 30 de ani de la ridicarea la rangul de oraș a localitații. Un moment plin de emoție l-a reprezentat inmanarea ”Plachetei…

- Jucatorul argentinian de tenis Guido Pella, locul 24 in ierarhia internationala si cap de serie nr. 8, a fost eliminat in primul tur al turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 2.081.