- Raportul de activitate, postat pe site-ul Ministerului Justitiei, are 105 pagini si este impartit in sase sectiuni. Prima sectiune, intitulata 'Justitia mai aproape de cetatean', se refera, printre altele, la facilitarea accesului la justitie si infrastructura sistemului judiciar. 'Obiectivul general…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror general, respectiv Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu, au sustinut, miercuri, interviul cu ministrul Justitiei. Toti cei patru candidati au fost declarati admisi in sensul ca indeplinesc conditiile legale pentru propunerea…

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, a declarat joi ca sumele achitate de Romania ca urmare a hotararilor CEDO depasesc 8 milioane de euro, potrivit agerpres.ro.Citeste si Viorica Dancila, despre dezvoltarea UE - Increderea oamenilor se poate…

- „Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere…