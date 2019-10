Cristian Pîrvulescu: USR încă nu e un partid. Calcul pentru delimitarea de Iohannis ”Nu este inca un partid, nu are o linie comuna, exista conflicte. Sunt platforme civice cu orientari foarte diferite, au viziuni economice diferite. Ce au avut in comun a fost o stare de spirit, care nu era una care sa aiba o incarcatura ideologica clara. Pana la a deveni partid mai sunt cateva etape de parcurs, nu doar simpla alegere in Parlament. Ceea ce se intampla acum in USR e un autentic botez al focului, trebuie sa justifice o decizie pe care au luat-o, despre care știm ca n-a fost unanima.” a afirmat politologul, la Digi24. Cristian Pirvulescu mai crede ca USR ar fi putut sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

