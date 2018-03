Cristian Pirvulescu: Mesajele lui Timmermans au fost foarte clare. Discursul paralel al liderilor Puterii arata ca sunt decisi sa mearga pana la capat

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Mai mulți romani care trebuiau sa se intoarca in țara, luni, din Roma, nu au putut zbura deoarece cursa Ryanair a fost anulata din cauza vremii nefavorabile. Dupa ce le-a oferit cazare o noapte și i-a reprogramat in zboruri chiar și peste trei zile, compania aeriana i-a lasat sa suporte singuri restul…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu, este noua sportiva a clubului CSM București. Ea va concura in premiera pentru gruparea din capitala la Campionatul Național indoor, programat in acest weekend, in Sala "Lia Manoliu". "Ma bucur foarte tare ca o sa fac parte din…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat miercuri ca, daca Legile Justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti termeni”. In acest context, Radu Banciu a vorbit la B1 Tv despre perspectivele…

- Comisia Europeana subliniaza inca o data ca este la curent cu "procesul, mizele si riscurile potentiale" ale modificarii legilor Justitiei in Romania, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut, luni seara, ca la Bruxelles ar fi fost transmise informatii false de catre mai multe surse, printre catre si Reprezentanta…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Simona Halep (1 WTA) - Caroline Wozniacki (2 WTA), marea finala de la Australian Open, programata sambata, de la 10:30, a fost prefatata pentru ProSport de Mihaela Buzarnescu (44 WTA), jucatoarea invinsa de daneza in primul tur al Marelui Slem din Melbourne. Mihaela Buzarnescu trage un semnal…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, astazi, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele ‘Justitia furata’. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Romanii ies din nou in strada, sambata, pentru ceea ce se anunta a fi cel mai mare protest antiguvernamental de dupa abrogarea OUG 13. Zeci de mii de oameni sunt asteptati la Bucuresti, dar multi altii si in zeci de orase ale tarii si in alte zeci de tari unde se afla romani. Legile Justitiei,…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) japonez. Maruyama, care este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Primarul din Buzau, despre scandalul din PSD. Edilul Constantin Toma a lansat, duminica, un apel catre conducerea Partidului Social Democrat „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Constantin Toma, primarul din Buzau,…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...)…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, lucrarile desfasurandu-se in paralel cu sedinta de plen reunit.

- Modificarile pe care coalitia PSD-ALDE vrea sa le aduca in Justitiei vor ingradi atat libertatea magistratilor aflati acum in functie cat si pe a celor care ar trebui sa intre in sistem in anii care vin. Mai multi studenti la Facultatea de Drept din Bucuresti s-au declarat descumpaniti de raul pe care…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca sedinta Comisiei se va relua luni, la ora 9.00, cu dezbaterea amendamentelor si elaborarea Rapoartelor la modificarile legilor justitiei 303, 304 si 317, urmand a se intra ulterior si pe discutiile privind Directiva.

- Deputatul PNL Pavel Popescu dezvaluie ca PSD a anulat in ultimul moment vizita reprezentantilor conducerii Camerei Deputatilor la Forumul Transatlantic NATO care a avut loc zilele trecute la Washington, "un gest fara precedent la acest nivel". "Cei doi reprezentanti ai Partidului Social Democrat…

- Comisia Speciala pentru Legile Justiției se va reuni, joi, zi în care este decretat doliu național pentru regele Mihai, pentru a începe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codurilor Penal si de procedura Penala prin raportare la

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Romanii se organizeaza sa iasa din nou in strada, duminica, dupa ce in Camera Deputatilor coalitia de guvernamant incearca sa treaca cu injuraturi, obscenitati si amenintari prima din cele trei legi ale Justitiei. In acelasi timp, Comisia Iordache isi continua pe repede inainte modificarea celorlalte…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca magistratii sunt hotarati sa apere independenta Justitiei si pregatesc parghiile legale pentru a contracara ceea ce se intampla in Parlament, unde Puterea amputeaza Legile Justitiei. Intrebat de un jurnalist, daca procurorii au parghii legale…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…