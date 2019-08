Intrebat, la Digi24, daca pleaca ALDE de la guvernare, Cristian Pirvulescu a raspuns printr-o intrebare: ”Pleaca ursul de la miere? Ma indoiesc.”

”Nu are șanse sa caștige președinția - n.r. ALDE. In schimb, toate resursele pe care participarea la guvernare le asigura nu vor mai fi. In acel moment, aleșii locali nu foarte mulți ai ALDE se vor reorienta, pentru ca sunt intotdeauna interesați sa aiba acces la resurse, mai ales inaintea alegerilor locale, care vor avea loc anul viitor in mai. E o strategie de negociere. PSD cu Viorica Dancila rezista acestei presiuni pe care o face ALDE,…