Cristian Pîrvulescu, avertisment după afirmațiile din USR despre ”pesedism”: Foarte periculoasă! Prelipceanu a spus, la Digi24, ca ”interesul național pentru dl Barna e curațarea țarii de pesedism, ori asta se poate face numai la anticipate, unde, crede el, PSD ar lua un scor foarte mic”. ”Aceasta țara e formata din totalitatea indivizilor care o compun, și pesediști, și nepesediști, și legionari, și nelegionari, toți sunt membri ai acestei țari. Faptul ca sunt pesediști nu-i face mai puțin cetațeni decat ceilalți. Aplicarea unui asemenea raționament este foarte periculoasa. A considera ca o parte din țara, n-are importanța cat, trebuie sa fie exclusa nu e in spiritul democrației”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului, Consiliului ASF a decis in sedinta din 9 octombrie 2019 sanctionarea societatii Uniqa Asigurari de Viata cu amenda in cuantum de 40.000 de lei, in principal pentru deficiente ce tin de functionalitatea mecanismelor de control intern instituite la nivelul societatii, citeaza…

- "Mesajele de ramas bun sunt cele mai grele... Nu sunt nici priceput la a asterne cuvinte in clipe triste si nici nu vreau sa sune a mesaj de despartire... Vreau doar sa transmit lumii sportului din Romania, si, deopotriva, tuturor tinerilor, ca mandatul meu de ministru al tineretului si sportului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis un avertisment, luni, social-democratilor, aratand ca reprezinta infractiune orice promisiune in bani sau in functii facuta parlamentarilor pentru a le schimba optiunea politica cu privire la motiunea de cenzura. "Avertizez public presedintele PSD, negociatorii…

- Judecatorii CSM ii transmit lui Klaus Iohannis ca nu accepta ordine de la un președinte aflat in campanie electorala care dorește sa atraga justiția in batalia politica și subliniaza ca este inacceptabil faptul ca șeful statului dicteaza cum sa interpreteze normele privind statutul judecatorilor.…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți, la intrevederea cu președintele Klaus Iohannis, in Biroul Oval de la Casa Alba, ca a auzit ca in Romania sunt mișcari politice dar ca are incredere ca Iohannis va trece cu bine prin ele pentru ca este „talentat” și a facut „o treaba buna”. Afirmațiile…

- PwC: Aplicarea facilitaților fiscale in construcții, un proces greoi Batalia lui Boris Johnson se anunța incrancenata Consiliul ASF a numit noul Consiliu Director al Institutului de Studii Financiare Directorul Oracle Romania, Sorin Mindruțescu, sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de euro Politica…

- Liderul PRO Romania analizeaza reacțiile aparute in lumea politica dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca cele doua formațiuni se vor alia, devenind a treia cea mai mare forța politica din Romania."Ieri mi-am descoperit o multime de “prieteni” - toti ingrijorati de viitorul…

- Politiciana Sushma Swaraj, fost ministru de externe al Indiei, a incetat din viata marti in urma unui stop cardiac, a anuntat miercuri pe Twitter premierul Narendra Modi, informeaza AFP si Reuters.