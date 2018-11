Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari din Galati au inceput, sambata, cursa de 550 de kilometri, pana la Alba Iulia, pe care o vor termina pe 1 Decembrie,si vor reface traseul Regimentului 11 Dorobanti „Siret” Galati, din campania anului 1916, marcand, astfel, 100 de ani de la Marea Unire, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sambata, 17 Noiembrie 2018, incepand cu ora 09.00, la Prefectura Galati, din str. Domneasca nr. 56, va incepe maratonul Unirii. Plecarea in alergare este stabilita la ora 09.15, iar preotul garnizoanei, Paul Zaharia, ii va binecuvanta pe cei doi militari. Drapelul Romaniei, ce va fi purtat de catre…

- Cristi Onofrei (Jandarmeria Galati) si Alexandru Vlasie (Batalionul 300 Infanterie Mecanizata Galati, portar SC Otelul Galati) vor alerga timp de doua saptamani, din 17 noiembrie pana la 1 Decembrie. Ei vor reface traseul Regimentului 11 Dorobanti „Siret” Galati din Campania anului 1916, trecand prin…

- Un convoi de 10 carute trase de cai vor pleca din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, spre Alba Iulia, cu peste 100 de persoane imbracate in costume populare, pentru a reface in mod simbolic traseul inaintasilor lor care au participat la Unirea de la 1 decembrie 1918, scrie Mediafax. Vicepresedintele…

- Reprezentanți ai unitaților Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Justiției vor alerga, in 24 noiembrie, de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, in cadrul unui eveniment denumit 100 de ani in 100 de kilometri. Evenimentul este organizat de Divizia 4 Infanterie…