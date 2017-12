Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Nechifor si Mihai Gabriel Doban, la data faptelor ofiteri de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei Rutiere al IPJ Iasi, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de instigare la abuz in serviciu. …

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare. Conform surselor citate, este vorba despre…

- Mihail Cirlan, fostul primar din Baia a fost condamnat pentru corupție. El a fost trimis in judecata dupa ce si-a folosit functia pentru favorizarea unor persoane. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava procurorii s-au autosesizat, in luna iunie 2013, cu privire la…

- Procurorii militari sustin ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere. Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei".…

- Lovitura, dupa ce dosarul Hexi a devenit public: cinci laboratoare demonstreaza ca dezinfectanții erau falsificați și ineficienți. Mai mult, au picat chiar și testele de la laboratorul lui Dan Condrea, fostul patron al firmei, potrivit tolo.ro.Citeste si: Scandal de PROPORTII dupa crima de…

- Expertul pe voce și vorbire din SUA, Catalin Grigoraș, face dezvaluiri incendiare in legatura cu interceptarile din dosarul "Ferma Baneasa" inculpați fiind Dan Andronic, Paul Philippe Al Romaniei, Tal Sliberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica și alții.

- Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Videoclipul cu momentul in care deputatul Ioan Terea lovește cu mașina doi protestatari a fost facut public. Procurorii fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu. Dosarul va fi inaintat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Procurorii militari de la Parchetul Tribunalului Militar București (PTMB) au raspuns unei cereri Libertatea.ro și precizeaza ca dupa informarea instituției se fac verificari privind posibilitatea sesizarii unui judecator de camera preliminara pentru anularea inscrisurilor ce au stat la baza angajarii…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este in continuare cercetat in stare de libertate in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani deshis de catre procurorii din Prahova. Marți, dupa cateva ore de audieri și reprize de circ alternare cu episoade de plans in fașa anchetatorilor, Cașuneanu a fost lasat…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES…

- Vineri, 24 noiembrie 2017, in jurul orei 21.00, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Procurorii anticoruptie au trimis in instanta cauza penala de invinuire a viceministrului Finantelor Maria Caraus. Dosarul vizeaza acte de coruptie, exprimate prin tentativa de trucare a unor licitatii publice. Functionara risca intre 7 si 15 ani de inchisoare pentru faptele comise.

- Sechestru pus pe averea liderului PSD, Liviu Dragnea Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Directia Nationala Anticoruptie a pus sechestru pe toate bunurile si conturile liderului PSD, Liviu Dragnea, si ale altor patru inculpati din dosarul Tel Drum pentru a recupera prejudiciul…

- Conform surselor citate, suspectii si avocatii lor au fost notificati de procurorul de caz de masura impunerii sechestrului si vor fi informati si personal, ceea ce inseamna ca ar putea veni la DNA pentru desfasurarea procedurilor necesare. Directia anticoruptie spunea, pe 13 noiembrie, ca prejudiciul…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal pentru infracțiuni contra umanitații cu privire la reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, in dosar au fost audiate majoritatea persoanelor vatamate care au fost cercetate și condamnate…

- La 30 de ani de la revolta anticomunista de la Brașov, procurorii militari au deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii cu privire la actiunile represive si sistematice desfasurate de regimul comunist impotriva participantilor la revolta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s a prezentat astazi la DNA dupa ce a fost acuzat de mai multe fapte comise pe vremea cand conducea Consiliul Judetean Teleorman. In acelasi dosar, sunt urmariti penal doi apropiati ai lui Dragnea, Marian Fiscuci si Petre Pitis.Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- La demisolul cladirii respective, agenții au depistat o persoanacare, la vederea acestora, a incercat sa fuga. A fost prins din urma de polițiști, iar la solicitarea acestora de a se legitima, persoana respectiva a adoptat o atitudine ostila, devenind agitat, violent in limbaj și in gesturi. A fost…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea cercetarilor, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 6 noiembrie 2017, a 16 inculpati, reprezentanti ai unor firme de servicii medicale…

- In cursul zilei de ieri, politistii bradeni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Alba. Acesta a fost depistat de polițiștii rutieri in trafic, in data de 21.10.2017, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, desi avea permisul de conducere retinut,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au solicitat, ieri, mentinerea sub control judiciar a lui Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului. Judecatorii Curtii de Apel Constanta se vor pronunta azi asupra cererii DNA. In replica, arhiepiscopul Tomisului…

- Un numar de sapte persoane, printre care un avocat, un executor judecatoresc, trei administratori judiciari si un om de afaceri au fost ridicati astazi din sala de judecata de catre procurorii DIICOT pentru a fi dusi la audieri legate de modul in care s-a facut privatizarea si capusarea unei societati…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost scos definitiv de sub control judiciar in dosarul ”Hidro Prahova”, in care este cercetat alaturi de cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu. Curtea de Apel Ploiești a admis, astazi, contestația formulata de inculpat. Potrivit portalului instanțelor…

- Procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Dumitru Comastoc, fost sef al Serviciului Dezvoltare din cadrul SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrița, pe care ikl acuza de luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA sustin…

- Procurorii care cerceteaza incidentul in urma caruia Cristian Boureanu a fost facut KO de un polițist au luat o hotarare uimitoare, mai ales ca fostul politician a fost deja trimis in judecata, alaturi de iubita lui care a fost acuzata, la randul ei, de marturie mincinoasa.

- Fostul ministru de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, merge luni in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor pentru discutarea solicitarii DNA privind efectuarea urmaririi penale. Procurorii DNA au cerut incuviintarea urmarii penale pe numele Rovanei Plumb. Aceasta este cercetata in dosarul "Belina" pentru…

- Calin Tatomir, fost sef la Microsoft Romania, s-a prezentat vineri dimineața la ICCJ pentru a contesta masura sechestrului dispusa de procurorii DNA, la sfarșitul lunii septembrie, in dosarul Microsoft 3.„Acum fiind un element nou, și anume ca s-a incheiat urmarirea penala, mi se pare normal…

- Cei doi soti au fost trimisi in judecata de DNA intr-un caz in care sunt acuzati ca ar fi primit mita de la peste 120 de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi. Procurorii sustin ca Gheorghe si Carmen Dorobat percepeau cate 100 de euro de la studenti, in schimbul promovarii acestora…

- Dinu Pescariu, martorul -cheie in dosarul Microsoft, a facut, recent, o serie de dezvaluiri pentru mai multe posturi de televiziune, dezvaluiri prin care aduce in prim-plan nume grele de pe scena politica. Printre acestea, acela al fostului președinte Traian Basescu, al șefei DNA Laura Codruț Koveși…

- Audieri in CSM, dupa controlul de la DNA. Procurorii din cadrul CSM incep, joi, audierile in cazul raportului Inspectiei Judiciare, dupa controlul de la DNA. Cea care a condus echipa de șase inspectori care a facut verificarile, Elena Radescu, este prima chemata la discuții. Aceasta a depus la CSM si…

- Un fost ministru PSD pus sub invinuire de DNA Fostul ministru delegat pentru invatamant superior, Mihnea Costoiu, a fost pus sub invinuire pentru fapte de coruptie, marti, in dosarul privind baza sportiva "Cutezatorii" din Capitala, cauza in care este cercetat si omul de afaceri Dinu Pescariu. DNA…

- Povestea de la Centrul de Transfuzie Sanguina Craiova, acolo unde doi angajați faceau negoț cu sangele donatorilor , fapta pentru care, acum, sunt trimiși in judecata, e departe de a se fi incheiat. Procurorii verifica acum daca acești comercianți ce puneau ca pe o taraba pungile cu ”viața” sunt vinovați…

- Procurorii anticorupție au dispus trimiterea in judecata a șase oameni de afaceri, precum și a societații Avicola Calarași, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți AGERPRES, Orlando Emil Daher și…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus – saptamana trecuta – trimiterea in judecata a inculpatului Florin Vesa pentru tentativa de omor. Potrivit procurorilor, „in dimineata zilei de 16.07.2017, in jurul orelor 07.00-07.30, zona „Atrium Mall” din municipiul…

- De-a lungul timpului, deja faimoasa companie a semnat nu mai putin de 200 de constacte cu statul roman a caror valoare totala se apropie de jumatate de miliard de euro. In data de 18 august, DNA a anuntat ca Tel Drum, o firma - sora a acestei societati, WFA Impex SRL si alte patru persoane au fost puse…

- Judecatorul constituțional a facut aceasta afirmație într-un interviu televizat, referindu-se la dosarul în care Liviu Dragnea e acuzat ca ar fi determinat angajarea a doua persoane la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. În realitate, acestea ar fi lucrat chiar pentru…

- Raportul prin care senatorii juriști resping cererea DNA de incepere a urmarii penale a ministrului Viorel Ilie a fost dezbatut, marți, in ședința conducerii Senatului și urmeaza sa intre la vot in plenul Senatului, marți dupa-amiaza. Votul va fi secret, cu bile. Comisia juridica a Senatului a dat…

- Sorin Dragoi, președintele clubului ACS Poli, a confirmat ca va candida la alegerile pentru șefia LPF, care vor avea loc pe 23 octombrie. Dragoi va merge miercuri sa depuna dosarul de candidatura și dat detalii despre planul pe care il are pentru Liga Profesionista de Fotbal. "Miercuri ma duc la București…

- Polițistii gorjeni sunt in doliu, dupa ce agentul de poliție Marinel Nicolae Staicu de la Poliția Turceni a decedat, aseara, din cauza unei afecțiuni medicale grave care a fost descoperita mult prea tarziu. Tanarul polițist avea doar 27 de ani, se casatorise, in urma cu o luna și aștepta un copil.…

- Un apropiat al interlopului Grigore Caramalac, alias Bulgaru, Andrei Gargalîc, a fost reținut astazi de procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale și polițiștii de la Inspectoratul Național de Investigații. Potrivit anchetei, Gargalîc…

- Intrebat daca va fi sesizata CCR pe aceasta tema, Dragnea a raspuns: ”Din moment ce ministrul Justitiei a venit in Guvern si a prezentat o serie de argumente care ar sta la baza acelei sesizari, inseamna ca sunt sanse sa apara sesizarea”, potrivit News.ro. Liderul PSD a precizat ca aceasta…

- Dosarul finantarii prezidentialelor din 2009 care o vizeaza pe Udrea ajunge la DNA Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, joi, trimiterea rechizitoriului facut de procurori in dosarul privind finantarea campaniei din 2009, pentru lamurirea calitatii in care Elena Udrea ar fi facut faptele, DNA…