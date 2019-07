Concerte rock în mijlocul naturii. Începe Custom Reșița Festival 2019!

Weekendul acesta (5-7 iulie), în Poiana Golului din Reșița, începe Custom Reșița – festivalul care aduce pe scena din mijlocul naturii peste 20 de trupe rock și pop-rock! Artiști precum John Newman, The Rasmus, Massive Wagons, Emir Kusturica and The No… [citeste mai departe]