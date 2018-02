Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Mitrea a inceput sa petreaca din ce in ce mai mult timp in compania fiului sau și al Andreei Mantea, David. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea are un baiețel, David , care este o scumpete de baiat. Tatal micuțului este luptatorul de MMA Cristi Mitrea care, insa, dupa naștere, nu a vrut…

- Andreea Mantea nu mai apare la emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca și sa prezinte show-ul alaturi de Mihai Mitoșeru. Andreea Mantea a prezentat emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, alaturi de actorul Mihai Mitoșeru. Insa, bruneta nu va…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Andreea Mantea a trecut prin momente grele zilele trecute, dupa ce baietelul ei, David, s-a simtit foarte rau, astfel ca bruneta l-a dus personal pe micut la o clinica privata din Capitala, in toiul noptii. Vedeta a venit insotita de alte doua femei si a asteptat cu sufletul la gura vesti de la medicii…

- Anca Serea face fitness pentru a-și menține silueta. Vedeta are cinci copii, insa arata perfect. Soția lui Adi Sina recunoaște ca metabolismul o ajuta foarte mult. Bruneta face fitness pentru a-si mentine trupul de invidiat. „E o chestie de metabolism, noroc si vointa. Ma ajuta sa imi dozez energia…

- Cristi si Sorin Mitrea au fost pusi in dificultate de moderatorii emisiunii „Vorbeste lumea”, dupa ce au fost intrebati daca se casatoresc. Fostul iubit al Andreei Mantea s-a inrosit tot atunci cand au inceput glumele pe seama lui. Luptatorul a dezvaluit si care este femeia lui ideala. Fratii Mitrea…

- Andreea Mantea și-a amintit de prima sa dragoste, momentul in care a simțit fluturași in stomac. Andreea Mantea, mama unui baiețel pe nume David , a avut mai multe relații amoroase de-a lungul anilor. Cele mai cunoscute povești de dragoste ale focoasei brunete au fost cu Andrei Țardea, cantarețul Ștefan…

- Imagine emoționanta cu Cristi Mitrea și baiețelul lui. Fostul iubit al Andreei Mantea a postat pe contul de socializare fotigrafia in care David doarme in brațele lui. Alaturi a scris un mesaj emoțioant. David, puștiul Andreei Mantea, in varsta de trei ani a cucerit internetul. „Tata va avea grija…

- Andreea Mantea a trait o povestea scurta de dragoste cu Cristian Mitrea, castigatorul emisiunii ”Burlacita”, editia 2014. Imediat dupa ce a ramas insarcinata cu David, cei doi au pus, insa, capat relatiei. Bruneta a nascut si, in prezent, isi creste baietelul cum trebuie. A

- Adelina Pestrițu, nevoita sa renunțe la raton, dupa ce a ramas gravida. Bruneta este alergica la parul animalului, așa ca medicii i-au interzis sa mai stea in preajma lui. Adelina a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D , unde a vorbit despre cea mai frumoasa perioada din viața ei și despre…

- Florin Salam, incantat peste masura ca Roxana Dobre este, din nou, insarcinata și ca, aproape sigur, ii va darui un baiețel, ii face frumoasei sale partenere de viața toate poftele. Care, spun sursele noastre, nu sunt deloc puține, acum ca Roxana este insarcinata...

- Filmare de colecție cu Gabriela Firea pe scena. Videoclipul a fost realizat alaturi de Sandra Stoicescu, in urma cu ceva ani, pe vremea cand Primarul Capitalei era prezentatoare tv. Gabriela Firea a inregistrat acum ceva timp, un videoclip impreuna cu colega și prietena ei, Alessandra Stoicescu, in…

- Dana Roba a devenit mama pentru a doua oara.Fosta iubita a lui Nicolae Guța a nescut natural o fetița perfect sanatoasa. Bruneta a marturisit ca sarcina a fost mult mai grea decat prima. Fetița Danei Roba a cantarit la nastere 3,5 kilograme si are 53 cm, iar bruneta este in culmea fericirii. Mai mult,…

- Fanii lui Harry Potter pot petrece o noapte la Academia de Vrajitorie și Magie Hogwarts. Este vorba de un apartament, care a fost special reamenajat și reutilat in acest scop in capitala Scoției, Edinburgh. Designul camerelor amintește de interiorul salilor de curs și de dormitorul de la Hogwarts. Un…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat astazi ca spera la un public record de peste 3 milioane de persoane pe celebra plaja Copacabana pentru festivitatile de Anul Nou, in pofida problemele de securitate cu care se confrunta capitala turistica a Braziliei.

- Baietelul Mariei Constantin, aflat in grija fostului sot al cantaretei, a petrecut de minune sarbatorile de Craciun in compania fratelui sai vitreg, in varsta de doi ani. Codrut si David au colindat impreuna si i-au induiosat pe toti cei care i-au vazut!

- LA LOC COMANDA!…Lasat in libertate de magistratii Judecatoriei Barlad, Florin Craciun a putut spera ca-si va face Sarbatorile acasa doar doua zile. Si asta pentru ca instanta Tribunalului Vaslui i-a spulberat minorului acuzat de 11 spargeri visele frumoase. Judecatorii au desfiintat decizia magistratilor…

- Dupa ce s-a spus in presa ca s-a despartit de Florin Salam si ca ar fi fugit de acasa, Roxana Dobre a facut o dezvaluire cu care a socat pe toata lumea si pe care multi dintre oameni nu au crezut-o. Bruneta a spus ca este insarcinata pentru a treia oara.

- Jonny Betts, un cunoscut luptator de arte martiale, a postat pe o retea de socializare imagini cu prietenul sau, "Jeremy", dupa o lupta de Muay Thai ce a avut loc in aceasta saptamana in Thailanda, pe Patong Stadium. Citeste si Imaginile care au scandalizat internetul: un luptator isi loveste…

- Televiziunea ar juca un rol foarte important in viața cotidiana a președintelui SUA la Casa Alba, care s-ar uita la televizor chiar și in timpul reuniunilor, scrie New York Times. Aceasta i-ar furniza "muniție" pentru postarile sale pe Twitter. Pe de alta parte, informația este dezmințita…

- Cum se distreaza Andreea Mantea impreuna cu baiețelul ei. Vedeta și David petrec mult timp impreuna și se ințeleg de minune. Andreea Mantea a postat pe contul de socializare imagini realizate in acest weekend, in care a petrecut alaturi de David la locul de joaca. Andreea Mantea și David, in mașinuța…

- Ce mare a crescut baiețelul Andreei Mantea. Vedeta l-a surprins pe David in timp ce iși saruta perietena de joaca. Totul a fost facut public pe contul de socializare. David a crescut iar mama lui il surprinde in ipostaze rare. De data asta, Andreea Mantea l-a filmat pe David, in varsta de doi ani, …

- In imaginile care au fost devenit deja virale pe internet, fetița este vazuta cum se da intr-un leagan improvizat in timp ce tatal ei se antreneaza, scrie digisport.ro. Aceasta aduce o perna protectoare și ii cere tatalui ei sa loveasca. Barbatul intreaba: "Poftim? Ești sigura? Bine atunci". Imediat…

- Piesa care o trezeste din somn si care o ridica de pe scaun pe Delia este "LEMON" de la Rihanna si N.E.R.D.. Morar si Buzdugan nu s-au putut abtine si i-au pus melodia in direct la ZU. Ce a iesit? NEBUNIIEEE!!!

- Potrivit libertatea.ro, un batran din Germania s-a temut ca-și va petrece Craciunul singur, așa ca a scris un anunț emoționant, pe care l-a afișat la un panou dintr-un supermarket. Mesajul sau a ajuns viral pe rețelele de socializare Batranul a scris pe o foaie ca este singur, dupa…

- Stela Popescu s-a stins din viața cu aproape o luna inainte de a implini varsta de 82 de ani. Potrivit medicilor legiști, cauza decesului ar fi fost producerea unui accident vascular cerebral. Totuși, care sunt semnele ce te trimit urgent la medic?

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Scandal intre Andreea Mantea și Victor Slav in direct la tv. Totul a pornit de la farsa pe care bruneta i-a facut-o colegului ei de platou. Mai exact, aceasta s-a razbunat pe iubitul Biancai Dragușanu. Andreea Mantea i-a schimbat lui Victor numerele de la masina și i-a inlocuit automobilul, in timp…

- In vara anului 2010, la Ungheni au fost prezenți o mulțime de ambasadori. Despre unii am aflat dupa ce au plecat, la intalnirea cu alții am fost invitați și noi. Intr-o discuție cu președintele de atunci al raionului Ungheni, Ion Harea, am aflat, absolut intamplator, ca la Ungheni urmeaza sa vina și…

- E o mamica singura, dar in niciun moment nu s-a plans. Se bucura de copilul ei pe deplin cat și de o cariera in ascensiune, prezentand late-nightshowul „Wow Biz” și emisiunea „Se striga darul!”. Frumoasa bruneta de la Kanal D reușește sa jongleze cu cariera, creșterea lui David, evenimentele la care…