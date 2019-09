Cristian Marius Badescu a fost numit Reprezentant cu insarcinari speciale al MAE pentru securitate energetica, anunta MAE potrivit news.ro

Pe durata mandatului sau, diplomatul roman va sustine dialogul Ministerului Afacerilor Externe cu partenerii interni si externi pe tema dosarelor principale de securitate energetica si va contribui, in colaborare cu departamentele relevante din MAE si ministerele de linie cu atributii in domeniu, la elaborarea si promovarea, de o maniera coerenta, a viziunii si actiunii Romaniei in domeniul energetic, la nivel regional, european si transatlantic.