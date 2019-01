Stiri pe aceeasi tema

- "Vrem sa negociem un mandat ca BEI sa se ocupe ea de aceste autostrazi. BEI e mult mai puternica decat Guvernul Romaniei. Niciun constructor nu poate sa-si bata joc daca organizeaza procesul de achizitii publice. Vom negocia si vom face totul posibil ca aceasta institutie europeana sa primeasca mandatul…

- MedLife (simbol bursier M), cel mai mare jucator din piata de servicii medicale private din Romania, va face primul pas in afara granitelor si este in discutii avansate pentru achizitia unei companii din domeniul medical din Ungaria, o investitie de circa 5 mil. euro, spune Mihai Marcu, presedinte executiv…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 – aproximativ 31 de milioane de tone – claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE), informeaza AGERPRES.…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, dupa ce Comisia Europeana a prezentat raportul MCV in care critica justitia din Romania, ca tara noastra risca sa iasa din Uniunea Europeana si ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului a devenit obligatorie.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul conferinței „Educația rescrie povestea", organizate cu prilejul aniversarii a 5 ani de Teach for Romania. "In multe privințe, lupta pentru educarea tuturor copiilor a fost unul dintre motoarele Unirii,…

- Romania, numita de jurnalistii francezi „tara lui Dracula", a vampirizat piata europeana a porumbului, urmand sa recolteze in acest an intre 14,5 si 15 milioane tone de porumb, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cat va recolta Franta, ceea ce inseamna ca tara va prelua in acest an coroana de cel…