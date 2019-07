Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Ghinea a fost ales, marți, vicepreședinte al comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presa al PLUS remis MEDIAFAX.„Fondurile europene reprezinta șansa reala de a dezvolta Romania. Ne batem aici pentru fonduri…

- Candidatul francez la șefia Parchetului European, Jean-Francois Bohnert, s-a retras din aceasta cursa, dupa ce a fost numit la șefia Parchetului Național Financiar din Franța, instituție similara DNA-ului din Romania.Astfel, Laura Codruța Kovesi ramane singurul candidat la șefia Parchetului…

- "Kovesi, pe ordinea de zi! In cateva minute incepe intalnirea coordonatorilor grupurilor politice reprezentate in Comisia LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) a Parlamentului European. Pe agenda, un subiect important care privește Romania: continuarea procedurilor in privința alegerii…

- Daniel Buda (Partidul National Liberal, grupul PPE) a fost ales vicepresedinte al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala (AGRI), iar Cristian Busoi (Partidul National Liberal, PPE) a devenit vicepresedinte al Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI), potrivit…

- Fostul președinte Traian Basescu a dat o lovitura de imagine in Parlamentul European. El a prins funcția de vicepreședinte in Comisia pentru Afaceri Externe, cea mai importanta Comisie a Parlamentului European. Aceasta Comisie a fost mereu vanata de Germania și este condusa de un neamț inca…

- Dupa aproape trei ani de guvernare PSD-ALDE si asalt sustinut asupra Justitiei, orice scrutin a devenit un referendum in sine, unde oamenii, prin prezenta si optiunea de vot, au posibilitatea de a arata ca vor sa traiasca intr-o tara democratica, unde sunt respecatate valorile europene si statul de…

- Cristian Ghindea, vicepreședinte USR, a fost acuzat pentru ca Guvernul Cioloș nu a fost capabil sa acceseze fonduri europene in exercițiul bugetar 2014-2020, rata de absorbție fiind 0% in acea perioada. Cristian Seidler, parlamentar USR, a spus ca lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate. In…

- Viceguvernatorul Bancii Naționale, Liviu Voinea, demisioneaza de la BNR și urmeaza sa fie numit reprezentantul Romaniei la Fondul Monetar Internațional, acolo unde va prelua funcția de Senior Advisor al Directorului Executiv al FMI incepand cu data de 26 august.Citește și: Robert Turcescu…