Cristian Ganea (FC Viitorul), acord final pentru transfer

- Athletic Club Bilbao si FC Viitorul au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat, luni, gruparea patronata de Gheorghe Hagi.

- Ganea va semna pe trei sezoane cu Athletic Club Bilbao (2018/2019, 2019/2020 si 2020/2021), cu optiunea sa-si prelungeasca contractul pentru un sezon suplimentar. Cristian Ganea va fi jucatorul Viitorului pana pe 30 iunie 2018, astfel incat va juca restul sezonului 2017-2018 pentru campioana Romaniei.…

- Dorit cu insistența de Athletic Bilbao, Cristian Ganea, 25 de ani, nu va ajunge in Spania in aceasta iarna. Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa susținuta in cantonamentul din Antalya, ca Ganea va juca la formația campioana pana la vara. 1.500.000…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape un transfer in strainatate, fiind dorit de mai multe echipe. Athletic Bilbao este principala favorita in al transfera pe jucatorul de banda stanga, urmarindu-l pe acesta inca din vara. Presa din Spania scrie ca bascii au concurența…

- Directorul general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a declarat, luni seara, ca s-ar bucura daca jucatorul Cristian Ganea ar ajunge in campionatul Spaniei, la Athletic Bilbao, mai ales ca acesta are familia acolo."Ne uitam inapoi cu mandrie, nu cu manie, a fost un an extraordinar si cred…

- Spaniolii anunța transferul lui Cristian Ganea la Athletic Bilbao. Viitorul i-a stabilit prețul fotbalistului. Conform jurnalistilor de la Marca, Athletic Bilbao vrea sa se intareasca in aceasta iarna cu doi fotbaliști. Una din tinte este Cristian Ganea, fundașul stanga al campioanei Romaniei, Viitorul…

- Fundasul formatiei FC Viitorul, Cristian Ganea, monitorizat de mai multa vreme de Athletic Bilbao, a intrat si in atentia clubului Olympiacos Pireu si a catorva echipe din Bundesliga, informeaza AS. Ganea a starnit interesul acestor echipe dupa evolutia din ultimul meci, cand a reusit sa…

- FC Viitorul Constanta a terminat la egalitate cu ACS Poli Timisoara, 1-1, sambata, la Ovidiu, intr-un meci din cadrul etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Cristian Ganea...

- Fundașul stanga de la Viitorul, Cristian Ganea, a avut o evoluție modesta aseara, pentru echipa naționala, in amicalul pierdut categoric cu Olanda, scor 0-3. "Are ceva oferte, chiar din Spania din ce știu eu", a zis Ciprian Marica la TV Digi Sport. Fotbalistul ar fi intrat in vizorul formatiei spaniole…

- Guvernul a aprobat astazi, printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Astfel, vor fi inițiate demersuri pentru identificarea soluțiilor de finanțare pentru construirea celor cinci spitale…

- Internationalul roman Cristian Ganea, fundasul stanga al echipei Viitorul Constanta, a intrat in vizorul formatiei spaniole de fotbal Athletic Bilbao, anunta cotidianul sportiv iberic „AS”.Ganea, in varsta de 25 ani, a crescut in Tara Bascilor, la Basauri, unde locuiesc parintii si sora sa si unde s-a…

- Portugalia a decretat trei zile de doliul national in memoria celor cel putin 36 de victime provocate de incendiile de vegetatie de padure care au facut trei morti si in Spania, informeaza Agerpres.In cursul noptii de luni spre marti, aproximativ 3.600 de pompieri au facut eforturi pentru a stinge circa…