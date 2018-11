Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali il dorește pe Andrei Ivan (21 de ani) in ofensiva FCSB, deși echipa lui Dica a avut mari probleme in acest sezon cu defensiva. Jurnaliștii austrieci de la Heute au facut analiza lui Rapid Viena, echipa care l-a imprumutat de la FK Krasnodar pe atacantul roman. Aceștia au ajuns la o concluzie…

- Alexander Zverev a fost performerul saptamanii in circuitul ATP. Jucatorul in varsta de 21 de ani a urcat o poziție in clasament dupa ce a caștigat Turneul Campionilor și a obținut 1.300 de puncte. Acesta a facut schimb de locuri cu Juan Martin Del Potro și a urcat pe poziția a patra. Și Novak Djokovic…

- Cristi Ganea (26 de ani) a prins transferul carierei in acest an, cand a parasit Liga 1 Betano pentru a semna cu Athletic Bilbao. Totul pare ca s-a transformat intr-un cosmar pentru fundasul lateral, care in actuala stagiunea nu a evoluat in nicio partida, informeaza Mediafax.Ganea nici macar…

- Formatia FC Barcelona a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa de liga a treia Cultural Leonesa, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei Spaniei, informeaza News.ro.Unicul gol al partidei a fost marcat de Clement Lenglet, in minutul 90+1. In minutul 90+4,…

- Jucatorul de tenis roman Marius Copil a urcat, luni, 33 de locuri in clasamentul ATP, de la locul 93 pana pe locul 60 ATP, dupa performanța de excepție de la turneul din Basel.Pentru accederea in finala, Marius Copil a primit 300 de puncte ATP și un cec in valoare de cate 209.715 euro, puncte la ...

- Jucatorul de tenis roman Marius Copil (28 ani, 93 ATP) il infrunta, la aceasta ora, in semifinalele turneului ATP de la Basel (Elvetia) pe germanul Alexander Zverev (21 ani, 5 ATP). Este pentru prima oara cand cei doi se intalnesc.

- Barcelona sufera in compartimentul defensiv in acest sezon, lucru semnalat chiar de Lione Messi dupa ce in ultimele 3 meciuri Barcelona a facut 2 egaluri (cu Girona si Athletic Bilbao) ambele meciuri terminandu-se 1-1 si a pierdut in deplasare cu Leganes (1-2).

- Florin Andone (25 de ani), singurul jucator roman din Premier League, nu a reusit sa isi faca inca debutul in prima echipa a lui Brighton & Hove Albion, insa atacantul beneficiaza de increderea fanilor, care il solicita cat mai rapid in teren si care, mai mult, i-au compus...