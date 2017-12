Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu si Mihai Popescu au fost desemnati cei mai bhuni handbalisti ai Romaniei, conform unui sondaj realizat de Federatia Romana de Handbal cu antrenorii din Liga Nationala. Ambii sportivi se afla la al 5-lea premiu de acest gen din cariera. Cristina Neagu a ajuns pana in turneul…

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Iubiți frați intru preoție, iubiți credincioși,iubiții mei fii sufletești, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns sa petrecem impreuna, in libertate, pentru a douazeci și opta oara, sarbatoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfantul Craciun (…) Cat de puternic este parfumul bradului și cat de rasunatoare…

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Pe 5 octombrie, la controlul doping ce a urmat meciului cu Argentina, din preliminariile CM 2018, Paolo Guerrero a fost depistat pozitiv: benzoilecgonina, un metabolit al cocainei interzis de Agenția Mondiala Antidoping (WADA). Capitanul "naționalei"peruane, 33 de ani, a primit un an de suspendare.…

- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii anul trecut, a fost nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga in 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele Cristinei sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris, fosta jucatoare la HCM Baia Mare, croata Andrea…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Craciunul este cea mai așteptata sarbatoare din an și, pe buna dreptate sa fie preferata tuturor, deoarece vine cu magie, cu cantec și voie buna, cu cadouri și tradiții deosebite. Luna decembrie este cea mai muzicala luna din an și profitam din plin de aceasta perioada pentru a asculta colinde și a…

- Comisia Europeana a anunțat ca a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind…

- Paul Codrea este antrenorul care va conduce, in retur, echipa Ripensia Timișoara in campionatul eșalonului secund. "Sunt un antrenor tanar care se alatura unui grup entuziast, de aceea Riopensia m-a convins ușor. Ma bucur ca am facut acest pas spre eșalonul secund intr-un fotbal care incepe sa conteze…

- * Astra Giurgiu – FC Botosani 2-1 (1-0). Ionita ("9 – penalty), Belu ("85) / Roman ("63 – penalty). Astra a avut un start bun de meci, concretizat prin golul lui Ionita din penalty, insa odata cu eliminarea lui Abang ("30 – fault la Burca) a inceput sa sufere. Moldovenii au dominat copios, au egalat…

- Alexandru Baluța a reacționat dupa ce a fost eliminat de Istvan Kovacs in partida caștigata de CS U Craiova cu CFR Cluj, scor 2-1. Capitanul oltenilor lanseaza cateva sageți la adresa lui Kovacs și recunoaște ca se gandește chiar la o plecare de la CS U Craiova. "Prea ușor mi s-au oferit acele cartonașe…

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, recunoaste ca ar fi dezamagit daca fostul sau coechipier Neymar s-ar transfera la rivala Real Madrid, in contextul in care presa internationala relateaza ca atacantul brazilian este dorit din ce in ce mai tare pe Santiago Bernabeu.

- Toate cele cinci principese, fiicele regelui au participat la ceremonia de aducere in țara a trupului regelui Mihai. Cele cinci au stat alaturi de fostul principe Nicolae, logodnica acestuia Alina Binder, și sora sa, principesa Elisabeta Karinade pe Aeroportul Otopeni In imaginile filmate pe Aeroportul…

- Romania a fost eliminata inca din optimile Campionatului Mondiale de Handbal Feminin. ”Tricolorele” au pierdut cu 28-27 in fata Cehiei, desi Romania a condus tot meciul. Cehia a revenit insa pe final si a marcat golul victoriei la ultima faza. Cristina Neagu spune ca a fost o eliminare foarte dureroasa…

- Vlad Chiricheș are nevoie de operație, pe care o va va face in aceasta iarna. Umarul stang ii da mari batai de cap stoperului roman. Aceeași problema a avut-o și Cristi Chivu, care s-a operat in 2008 și a revenit dupa o pauza de 3 luni. Vlad Chiricheș va reveni la finalul lui februarie. Conducerea lui…

- “Suntem in alerta de doua zile pe fondul situației revoltatoare din Vama Albița unde s-a blocat un export de porci, fara a se lua in considerare ce se intampla cu animalele din camion. Ca urmare, din cauza unui vid legislativ și a unui sistem informatic care nu permite redirecționarea animalelor, circa…

- Handbaliștii alb-violeți au trecut astazi cu brio de un adversar dificil din Liga Zimbrilor. SCM Politehnica a invins-o pe Dunarea Calarași cu 32-24 dupa ce la pauza tabela din Sala ”Constantin Jude” indica egalitate (13-13). Timișorenii vor mai disputat doua partide in 2017, una in deplasare in campionat…

- Se deschide, din nou, Cutia Pandorei! Cristian Dogaru, cercetator roman la Universitatea britanica Suffolk, a trimis CNATDCU o sesizare in privința lucrarilor de doctorat realizate de senatorul PSD Serban Nicolae și de ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

- Adrian Rosca a castigat medalia de aur la UGAL Invent, un concurs international de inventica organizat la Galati de Universitatea „Dunarea de Jos“, la care au participat peste 100 de inventatori. Inventia sa este o masina care foloseste drept combustibil aerul comprimat si poate dezvolta viteze extrem…

- Dupa celebrul Tibi Useriu, sportivul care a caștigat de doua ori Ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord, un alt roman duce tricolorul la aceasta competiție - una dintre cele mai dure din lume. La 37 de ani, Levente Polgar devine primul alergator cu dizabilitati admis in cursa.

- Selectionerul Ambros Martin nu se entuziasmeaza dupa nicio partida castigata. Schiteaza niste zambete, este multumit ca echipa aduna puncte dupa puncte, dar inca echipa nu arata ca nivel al jocului, asa cum isi imagineaza. Este obisnuit de cativa ani sa joace numai pentru trofee, motiv pentru care…

- Walter Zenga se intoarce oficial in antrenorat! Tehnicianul care le-a pregatit in trecut pe Steaua și Dinamo s-a ințeles cu o echipa din Serie A care se lupta pentru evitarea retrogradarii. Potrivit sportface.it, tehnicianul de 57 de ani a semnat cu Crotone, echipa care se afla pe locul 16 in Serie…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe linga Președintele Republicii Moldova solicita inițierea procedurii de declarare persona non-grata a fostului președinte Roman, Traian Basescu pe teritoriul Republicii Moldova, anunța NOI.md Anunțul a fost facut de șeful statului, Igor Dodon,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema celei mai importante achiziții facuta de o companie cu capital majoritar romanesc a unui mare jucator strain.Ziarul Financiar: Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania este cea mai mare…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu Spania, in urma careia tricolorele s-au calificat in optimile de finala la CM, si-a exprimat multumirile pentru fanii care le-au stat alaturi, potrivit news.ro.

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu Spania, in urma careia tricolorele s-au calificat in optimile de finala la CM, si-a exprimat multumirile pentru fanii care le-au stat alaturi. ”A fost un meci de mare lupta, o arata si scorul, 19-17. Din tot sufletul…

- Fundașul roman Vlad Chiricheș iși va prelungi contractul cu echipa italiana de fotbal Napoli, scrie cotidianul Il Mattino. Venit in 2015 de la gruparea engleza Tottenham Hotspur, Chiricheș, care are 28 de ani, a starnit lunile...

- In ultima etapa din Belgia, Antwerp a remizat pe terenul celor de la Standard Liege, scor 1-1, insa tehnicianul gazdelor, Sa Pinto, l-a criticat pe Boloni pentru tactica abordata. Intr-o emisiune televizata, Boloni i-a raspuns lui Sa Pinto și a adus in discuție și un episod petrecut in perioada in care…

- Cristina Neagu a vorbit pentru prima data de cand se afla la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, in ziua de pauza intre partidele cu Slovenia si Spania (programat marti, de la ora 21:30, Telekom Sport). Capitanul echipei nationale nu a facut o sarbatoare din primele doua victorii,…

- Gigi Becali și-a anunțat intenția de a cumpara un nou jucator de la FC Botoșani. Interesul brusc aratat fața de un nou jucator ridica anumite semne de intrebare deoarece vine inaintea meciului din 10 decembrie dintre FC Botoșani și FCSB.

- Adam Nemec (32 de ani) e dorit insistent de FCSB, insa pe fir a intrat și Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic. Tehnicianul roman susține ca a purtat deja o serie de negocieri cu șefii din Ștefan cel Mare, insa nu s-a ajuns la un numitor comun. Nemec are doar doua goluri in 16 meciuri in acest…

- FCSB a pierdut dupa o lunga perioada buna in Liga 1, 1-0 cu Poli Iasi, si risca sa piarda primul loc in clasament. Echipa lui Nicolae Dica a facut un meci slab, a intalnit un adversar foarte bine motivat si s-a recunoscut invinsa. La finalul jocului, explicatiile vicecampioanei au fost,…

- ASU Politehnica a renunțat la un jucator transferat in aceasta toamna. Accidentat in meciul cu Pandurii, bosniacul Borislav Topic nu mai face parte din lotul divizionarei secunde alb-violete. Formația pregatita de Bogdan Andone o va intalni miercuri, in runda intermediara din Liga a II-a, pe Foresta…

- CSM Bucuresti a invins Nykobing, sambata, cu 39-26, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal feminin, astfel ca si-a asigurat matematic prezenta in urmatoarea faza a competitiei. Campioana Romaniei este sigura in acest moment si de 4 puncte pentru Main Round. Campioana…

- CSM București a învins categoric formația daneza NFH-Nykobing Falster Handboldklub, cu scorul de 39-26 (18-12), într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat în Sala Dinamo din Capitala, relateaza Agerpres. CSMB și-a luat din plin revanșa dupa…

- Juniorii Under 17 de la LPS Vaslui vor intalni, sambata, LPS Iași, una dintre favoritele la caștigarea seriei. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui are o misiune dificila in etapa a treia a Campionatului Național de fotbal Under 17. Reprezentanta Vasluiului va intalni LPS Iași, una dintre candidatele…

- Statul roman este in discuții avansate cu cea mai mare companie de energie din Israel, respectiv Israel Electrica Corporation, pentru retehnologizarea și conversia pe gaze a unor grupuri de producere a energiei de la termocentrala Mintia, proiectul fiind estimat la un miliard de euro, a declarat,…

- Statul român este în discuții avansate cu cea mai mare companie de energie din Israel, respectiv Israel Electrica Corporation, pentru retehnologizarea și conversia pe gaze a unor grupuri de producere a energiei de la termocentrala Mintia, județul Hunedoara, a declarat, luni, ministrul…

- Statul roman este in discutii avansate cu cea mai mare companie de energie din Israel, respectiv Israel Electrica Corporation, pentru retehnologizarea si conversia pe gaze a unor grupuri de producere a energiei de la termocentrala Mintia, judetul Hunedoara, a anuntat ministrul Energiei, Toma Petcu,…

- Statul roman este in discuții avansate cu cea mai mare companie de energie din Israel, respectiv Israel Electrica Corporation, pentru retehnologizarea și conversia pe gaze a unor grupuri de producere a energiei de la termocentrala Mintia, județul Hunedoara, a declarat, luni, ministrul Energiei, Toma…

- Ministrul energiei, Toma Petcu, a anuntat luni ca statul roman se afla in discutii avansate cu Israel Electrica Corporation, cea mai mare companie de energie din Israel, pentru retehnologizarea unor grupuri de la CET Mintia, apartinand Complexului Energetic Hunedoara. "Suntem pe cale sa pornim retehnologizarea…

- A fost scandal in toata regula intr-un bar din Roman, judetul Neamt. Un jucator la pacanele a semanat groaza dupa ce s-a enervat pentru ca pierduse cateva sute de lei si una dintre masini nu mai functiona corespunzator. A distrus trei aparate, apoi, omul a vrut sa isi verse furia…

- Capitanul lui ASU Politehnica a fost ”in forma” și dupa jocul cu UTA. Ioan Mera a vazut astazi cartonașul roșu dupa un conflict cu Marius Curtuiuș și a ales sa descrie intr-un mod inedit experiența din derby. Fundașul a anunțat un obiectiv ambițios pentru el și colegii sai, dorind sa ajunga cel puțin…

- CSM București a invins echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana cu scorul de 30-18 (15-7), sambata seara, in Grupa A, in primul sau meci din noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst Ghermanescu'' din Capitala. CSMB, una dintre favorite la câștigarea…

- Nicolae Dica a discutat despre mai multe subiecte și a lamurit problemele care sunt in jurul echipei pe care o antreneaza. Tehnicianul celor de la FCSB a explicat de ce a renunțat la Jakolis, cand revine Denis Alibec și de ce nu se grabește sa schimbe sistemul. ...de ce nu joaca 4-3-3: "In 4-3-3 Budescu…