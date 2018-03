Stiri pe aceeasi tema

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Intr-o postare pe Twitter, diplomatii rusi la post in SUA se plang ca sunt hartuiti, mentionand in acest sens faptul ca un elicopter necunoscut a survolat duminica seara Ambasada Federatiei Ruse din Washington, iluminand una din cladirile sale cu un proiector, a relatat luni agentia de presa RIA…

- Turcia asteapta respect din partea noului secretar de Stat american, Mike Pompeo Turcia vrea sa continue relatia de buna intelegere cu noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, dar acesta trebuie sa stie ca Ankara merita sa fie respectata, a declarat Mevlut Cavusoglu in cursul unei…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…

- Haspel, in varsta de 61 de ani, ar urma sa-l inlocuiasca pe Mike Pompeo, pe care Donald Trump l-a ales marti sa devina seful diplomatiei sale, dupa ce l-a destuit fara menajamente pe Rex Tillerson. O spioana foarte experimentata in operatiuni clandestine, ea a intrat in agentie in 1985 si a servit in…

- Gina Haspel este prima femeie nominalizata marti la conducerea CIA, insa rolul acestei foste insarcinate cu operatiunile clandestine in inchisoarile secrete in care erau torturati detinuti ar putea sa-i complice sarcina la conducerea uneia dintre cele mai mari agentii de informatii din lume, scrie AFP.

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Mike Pompeo, numit marti in fruntea departamentului de Stat de catre Donald Trump, este un fost militar ale carui abilitati diplomatice reprezentau un mister inaintea negocierilor cu Coreea de Nord, scrie AFP.

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite intentioneaza sa numeasca un nou ambasador la UE, dupa ce relatiile intre Washington si Bruxelles au devenit tensionate pe fondul anuntarii unor noi tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul EUObserver.com si The Wall Street Journal.

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Guvernul federal american se afla, vineri, in „shutdown”, pentru a doua oara in trei saptamani, dupa ce Congresul nu a putut sa adopte prin vot, la timp, un compromis bugetar, scrie Reuters.

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv cetateni straini, pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze ale mortii' si pentru sugerarea 'in mod public si impotriva realitatii' a faptului ca natiunea si statul poloneze au fost complice la crimele comise de Germania…

- Henry Kissinger, in varsta de 94 de ani, a fost invitat de membrii Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA pentru a oferi consultanta in scopul solutionarii problemelor globale. Alaturi de el au fost chemati fostul secretar de Stat George Shultz, in varsta de 97 de ani, si Richard Armitage, fost…

- Administratia Donald Trump incepe sa analizeze din ce in ce mai mult posibilitatea lansarii unui atac preventiv impotriva Coreei de Nord, a afirmat, in Senatul Statelor Unite, fostul secretar de Stat american Henry Kissinger. - continua -

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington. Tom Shannon a anuntat oficial…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seara, in discursul despre starea națiunii ținut la un an de la preluarea mandatului, ca va desființa programul de loterie a vizelor. Astfel, el a anunțat ca in urmatoarele saptamani, Camera Reprezentanților și Senatul vor vota un pachet de reformare…

- Senatul polonez a votat, in noaptea de miercuri spre joi, o lege controversata cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, dar care a iritat Israelul si face obiectul unui serios avertisment american, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, legea mai trebuie sa fie semnata de…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Senatul american a aprobat luni textul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei federale, transmite AFP. Aceasta masura, care asigura finantarea operatiunilor statului american pana la data de 8 februarie, a fost…

- Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa fondurilor de finantare dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord privind bugetul, transmite EFE. Votul din Senatul SUA asupra…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP, citat de agerpres.ro. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Intrevederea este axata pe consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele Unite.