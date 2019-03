Cristian Danileţ: Am format o delegaţie de 30 de judecători…

O delegatie formata din 30 de judecatori si procurori, de la toate instantele, de toate nivelurile din intreaga tara, vor merge in data de 4 aprilie la Bruxelles pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii vor expune motivele protestului magistratilor romani, a anuntat vineri Cristian Danilet.



Judecatorul clujean, care a participat vineri la un nou protest in fata Palatului de Justitie din Cluj, alaturi de alti cativa zeci de colegi, a precizat ca magistratii doresc sa expuna personal in fata comisarului pentru Justitie si a prim-vicepresedintelui…