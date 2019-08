Stiri pe aceeasi tema

- La puțina vreme dupa ce și-a facut publica relația cu modelul brazilian Natalia Borges, tenismenul Horia Tecau a reușit una dintre cele mai bune performanțe ale anului 2019, o finala de turneu ATP la Washington.

- Fosta iubita a lui Gianluca Vacchi este in culmea fericirii! Georgia mai are putin si va naste. Cum se pregateste pentru venirea bebelusului, dar si cine este tatal copilului, vedem in clipul de mai sus.

- Ioana Timofeciuc, iubita lui Florinel Coman, a atras toate privirile pe aeroportul Otopeni. Ioana a plecat spre Italia pentru a fi alaturi de Florinel Coman la meciurile Romaniei U21 de la Campionatul European de Tineret. La plecarea din București, Ioana a avut o apariție extrem de hot, fiind imbracata…

- Informatii exclusive despre cum se pregateste, in detaliu, nunta lui Radu Mazare in inchisoare! Lizeta Haralambie, avocatul familiei, a povestit ce demersuri a facut Roxana, iubita fostului edil, dar si ce verighete a ales!

- A avut o viața tumultoasa, dar se pare ca acum s-a așezat la casa lui! Cristian Daminuța și iubita lui vor deveni parinți pentru prima data și deja au inceput pregatirile, dar și cumparaturile pentru bebelușul ce urmeaza sa vina pe lume!

- Denis Alibec se bucura de vacanta mult asteptata. Dupa ce a pierdut, sambata seara, finala Cupei Romaniei, dupa ce Astra a cedat in fata Viitorului Constanta, fotbalistul a decis sa uite de suparare si a plecat cu iubita in vacanta.