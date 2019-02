Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța a divorțat, de curand, de blondina Iasmina, dar nu pare sa fie deloc afectat de stresantul moment al desparțirii, el gasindu-și alinarea in brațele unei brunete mai mult decat focoase care, se spune, s-ar fi iubit și cu Culița Sterp.

- Primaria a lansat concursul pentru functia de director general al Politiei Locale. Postul este vacant din anul 2015, cand fostul sef, Liviu Hliboceanu, a fost cercetat in dosarul „Amanta", in care fostul primar Gheorghe Nichita este acuzat de DNA ca si-a spionat amanta cu ajutorul politistilor locali.…

- Interpreta de muzica lautareasca Cornelia Catanga se pregateste sa fie soacra mare. Fiul sau, Alexandru, urmeaza sa se cunune cu iubita sa, o tanara care locuieste in America. Mare eveniment in familia artistei Cornelia Catanga. Fiul sau si al lui Aurel Padureanu, Alexandru, in varsta de 23 de ani,…

- Cora Schumacher pare ca iubeste din nou! Dupa despartirea de Ralph Schumacher, pilot de Formula 1 ca si fratele sau, frumoasa blonda s-a afisat cu un barbat plin de tatuaje. Lenox este numele barbatului misterios din viata Corei.

- Un preot din judetul Iasi este investigat de superiori dupa ce sotia sa a depus o plangere prin care il acuza de infidelitate. Parintele risca sa ramana fara haina preoteasca dupa ce a divortat, de sotie din motive ce nu ar fi imputabile acesteia.

- Un barbat din judetul Timis, de etnie maghiara, a plecat din orasul Lugoj spre Alba Iulia pe bicicleta, pentru a 16-a oara in ultimii 19 ani, declarand ca este un patriot “in adevaratul sens al cuvantului”.