- HELL ENERGY, lider al pieței locale de bauturi energizante, lanseaza un nou produs, HELL ENERGY Active, și țintește atingerea unei cote de piața de 35% in ceea ce privește numarul de unitați vandute. Lansat ca un business de familie in anul 2006, in Ungaria, brandul HELL ENERGY este prezent in peste…

- Fostul premier Mihai Tudose a publicat un mesaj pe Facebook in care anunța ca Guvernul a adoptat miercuri doua hotarari prin care aloca 50 de milioane de lei pentru a inchide trei mine din Valea Jiului, astfel ca va mai ramane doar una singura care sa furnizeze carbune pentru centrala de la Paroseni.…

- Unu din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre românii care sunt în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere…

- Partidul Coaliția Naționala din Finlanda și Partidul Moderat din Suedia au cerut formal expulzarea Fidesz din Partidul Popular European (PPE). PPE este un partid bazat pe responsabilitate comuna și valori împartașite. Într-un moment în care UE se confrunta cu provocari externe și interne,…

- Infiniti, brandul premium al producatorului japonez Nissan, a anunțat marți o ampla restructurare a operațiunilor din Europa. Astfel, constructorul se va retrage de pe piețele din Europa de Vest in 2020 și va continua sa fe prezent doar in cateva țari din Europa de Est. Potrivit site-ului oficial Infiniti,…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- Piata de carte din Romania este extrem de redusa, plasandu-se pe ultimul loc in Europa, chiar si dupa tari mai mici, precum Cehia sau Ungaria. Ce inseamna asta? Ca romanii nici nu prea cumpara carti, nici nu prea citesc. Si cu toate astea, de cativa ani, piata de carte romaneasca se afla pe un trend…

- La eveniment au participat peste 500 de militanți PES din toata țara, exponenți ai mediului asociativ și reprezentanți ai mass-media, precum reprezentantul PES activists Romania, Victor Negrescu, profesorul universitar Cristian Pirvulescu, jurnalistul Dan Carbunaru, președintele Consiliul Tineretului…