Cristian Chirteş: Dacă Meleşcanu acceptă nominalizarea, grupul ALDE din Senat se va desfiinţa pe o modificare adusă de ALDE şi PSD 'Am fost la Senat atunci cand domnul Melescanu a fost de acord sa fie candidatul PSD pentru functia de presedinte al Senatului. Ei bine, pozitia PNL in Senat a fost aceea ca daca domnul Melescanu accepta acea nominalizare si daca luam de bune si declaratiile lui Tariceanu privind scoaterea din ALDE a celor care nu respecta deciziile partidului, grupul senatorilor ALDE de la Senat se va desfiinta. Si asta deoarece regulamentul Senatului spune foarte clar ca un grup se desfiinteaza daca nu sunt cel putin 7 senatori alesi pe listele initiale, ori daca va pleca domnul Melescanu, vor ramane doar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

