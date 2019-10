PSD trebuie sa plece. Guvernul Dancila trebuie demis, pentru ca Romania are nevoie de un guvern capabil și responsabil. In ultimii ani, am putut vedea cum social democrații și-au batut joc de o țara intreaga doar pentru a-i face pe plac lui Liviu Dragnea. Au schimbat doua guverne, au schimbat peste 80 de miniștri, au creat haos in administrație, susține europarlamentarul Cristian Bușoi, europarlamentar al PNL.

”In timpul acesta, construirea spitalelor regionale a stagnat. Deși au promis in campania electorala ca vor construi opt spitale regionale, suntem inca la stadiul de studiul de…