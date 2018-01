Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie. "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este…

- Medicii de familie amana, astazi, eliberarea retetelor gratuite si compensate catre pacientii care se prezinta la cabinete, asteptand ca in sedinata de Guvern sa fie aprobate modificarile propuse.

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ii acuza pe medicii de familie ca folosesc pacienții in protestul pe care l-au demarat in data de 3 ianuarie. „Acest protest a pornit de la o serie de discuții pe care impreuna cu Casa de Asigurari le-am avut. Am facut o suplimentare a sumei acordate medicilor de…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca nu considera „etic si normal" ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare". "90% din…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Desi oficialii din Ministerul Sanatatii promit de doua luni ca vor da startul campaniei nationale de vaccinare cu un milion de doze gratuite, medicii de familie nu au nici azi ser antigripal in cabinete.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta."Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate…

- Premierul Mihai Tudose, negocieri aprinse cu medicii de familie Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului prim-ministrul…

- Reprezentantii medicilor de familie s-au intalnit, luni, la Guvern, cu premierul Mihai Tudose, ei afirmand ca draftul de contract, propus de CNAS, pentru 2018 contine prevederi in plus de bicrocratie, iar cresterea de 5% care le-a fost propusa nu acopera nici macar cresterile de la utilitati.…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca le da dreptate medicilor de familie care au protestat miercuri in fata Guvernului. "Chiar au dreptate si, din pacate, chiar au foarte multa dreptate. Spun din pacate fiindca sistemul este in continuare foarte greoi, foarte birocratizat si medicii de familie s-au transformat…

- Protest al medicilor de familie in Piața Victoriei din capitala Protest al medicilor în Piața Victoriei din capitala 15.11.2017. Foto: Adriana Turea. Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii protesteaza în Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate.…

- Protestul, care a inceput in jurul orei 11.00, a fost anuntat marti pe site-ul Societatii Nationale de Medicina Familiei. 'Maine (miercuri - n.r.), de la ora 11,00, medici de familie si pacienti din toate judetele vor veni in Piata Victoriei sa militeze pentru un act medical curat si pentru o asistenta…

- Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca, in cursul zilei de miercuri, in fata Guvernului, va fi organizat un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate. La mitingul de miercuri vor veni medici de familie și pacienți din toate județele. Aceștia vor protesta fata de…

- Reprezentantii Societatii Naționale pentru Medicina de Familie (SNMF) vor protesta miercuri, 15 noiembrie, in fața Guvernului, fața de situația actuala a sistemul de sanatate, in special fața de problema birocratizarii, dar și fața de lipsa posibilitații de a elibera anumite rețete, astfel incat bolnavii…

- Asociatiile profesionale ale medicilor de familie si cele ale pacientilor din intreaga tara vor protesta impreuna impotriva umilinței la care sunt supuși de un sistem parca tot mai degradat. Mitingul va avea loc miercuri, 15 noiembrie, la Bucuresti, in Piata Victoriei, chiar in fata sediului Guvernului.

- Cardurile de sanatate nu pot fi folosite marti dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a picat. Medicii de familie sunt nevoiți sa prescrie rețetele off-line, ceea ce ia mai mult timp, motiv pentru care se formeaza cozi la cabinetele medicilor de familie. "Pentru transmiterea…

- In 15 noiembrie, va fi greva generala a medicilor de familie in toata țara. Aurel Marin, asistent medical, a afirmat la Antena 3, sambata: ”Dvs. ați lucra intr-o secție de boli infecțioase cu spor de 1%? Sa ma ierte Dumnezeu! Este o tradare continua. Prin noi, pacienții sufera. Sunt spitale in care…

- SNMF: In urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650…

- „Potrivit previziunilor, unul din patru romani nu va mai avea medic de familie in urmatorii cinci ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Nationale ale Ministerului Sanatatii si va lasa fara asistenta medicala primara aproape cinci milioane de cetateni inscrisi pe liste, o situatie fara…

- 1 din 4 romani nu va mai avea medic de familie in urmatorii 5 ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Nationale ale Ministerului Sanatatii si va lasa fara asistenta medicala primara aproape 5 milioane de cetațeni inscrisi pe liste, o situatie fara precedent intr-o tara membra a Uniunii Europene.…

- Cluj: Peste 50 de medici de familie au pichetat Prefectura si CJAS Peste 50 de medici de familie au protestat, joi, in fata Prefecturii Cluj si a CJAS Cluj cerand, printre altele, o salarizare corespunzatoare, pentru ca au fost uitati din grila de salarizare bugetara, considerandu-se privati de drepturile…

- Proteste de amploare in sanatate. Incep medicii de familie Medicii de familie declanșeaza seria protestelor la nivel național. Deciziile au fost luate la sfirșitul saptaminii trecute in ședința Senatului Societații Naționale a Medicilor de Familie din Romania. Primele acțiuni au loc in aceasta saptamana,…

- Medicii de familie declanșeaza seria protestelor la nivel național. Deciziile au fost luate la sfîrșitul saptaminii trecute în ședința Senatului Societații Naționale a Medicilor de Familie din România.

- Suntem in pragul unei epidemii, iar vaccinul antigripal lipseste din cabinetele medicilor. Medicii isi roaga pacientii sa nu mai astepte serul de la stat si sa-si cumpere vaccinul din farmacii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, da asigurari ca inca avem timp sa ne imunizam, desi se incurca in date.