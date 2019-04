Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a declarat vineri, la Braila, referindu-se la lozinca electorala folosita in aceasta perioada de precampanie de catre social-democrati ca acestia ar trebui sa fie patrioti mai intai in Romania si apoi in Europa. "Inainte ca PSD-istii sa fie patrioti in Europa, ar trebui sa fie patrioti in Romania. Este criminal sa ai la dispozitie bani europeni si sa ai in continuare zeci de mii de romani care mor in fiecare an in spitale vechi, cu circuite vechi, cu infectii spitalicesti, fara aparatura, cu medici coplesiti de numarul de cazuri pe care nu le mai pot rezolva.…