Cristian Buşoi ar fi demisionat de la conducerea PNL Bucureşti Conform declaratiilor de la finalul saptamanii trecute, motivul principal ar fi analiza pe care o face partidul dupa alegerile europarlamentare. DC News a incercat sa ia legatura cu Cristian Busoi, insa acesta nu a oferit, pentru moment, un raspuns. Update: Liderul PNL București Cristian Bușoi a declarat ca va exista o discuție in Biroul Executiv, insa o demisie pare cel mai ințelept lucru. „Nu inca. O sa avem o discuție in BEX, dar așa pare cel mai ințelept", a spus Cristian Bușoi, luni, pentru Mediafax. Liberalii se vor reuni luni, de la 11.00, in ședința BEX urmata de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Biroul Executiv a luat decizia de a-l desemna pe Rares Bogdan liderul grupului parlamentar al PNL si nu numai al PNL, ci si al celorlalte formatiuni care sunt membre PPE in Romania, liderul de grup. Am incredere in faptul ca Rares Bogdan se va bate pentru interesele Romaniei si ca va conduce grupul…

- Liberalii s-au reunit in Biroul Executiv al PNL, iar dupa o sesiune de laude pentru caștigarea alegerilor europarlamentare și validarea referendumului s-a trecut la discuțiile politice.Citește și: SURSE - Intalnire Dancila - Tariceanu: noile aranjamente pregatite in coaliție Liderul…

- Cateva mii de persoane, in jur de 3000, conform unor surse locale, iau parte, sambata, la marșul organizat de PNL in Alexandria. Liderul liberal Ludovic Orban le-a cerut participanților sa fie atenți la votul din 26 mai, fiindca primarii scriu procesele verbale inainte de vot și fura. „Vom avea o…

- Liberalii au organizat, sambata, un miting la Craiova, in fieful PSD. Reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, unde PNL si-a prezentat candidatii la europarlamentare, in frunte cu Rares Bogdan. Liderul PNL le-a cerut primarilor sa se mobilizeze, in campanie,…

- Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” solicita demisia șefei CSM, Lia Savonea, și o acuza pe aceasta ca este responsabila pentru situația complicata in care se regasesc magistrații in aceste zile.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa lui Ludovic Orban…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat luni seara, la TVR1, ca liberalii au facut mutari riscante prin fuziunea cu PACT și instalarea lui Rareș Bogdan cap de lista la europarlamentare.Principalele declaratii: - Sa-i dorim succes, eu am fost odata la aceasta organizatie a lui Burduja…

- Demisie in organizatia PNL Bucuresti. Liderul filialei, europarlamentarul Cristian Busoi, a decis sa se retraga din functia de presedinte, delegandu-si atributiile lui Alexandru Nazare. Interesant este ca, in sedinta conducerii PNL in care s-a validat lista finala a candidatilor la alegerile pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…