- Șase eurodeputati romani au fost alesi miercuri in conducerea comisiilor permanente ale noului Parlament European, cel mai important post urmand sa fie ocupat de Adina Valean, care va fi presedinta a Comisiei pentru industrie, cercetare si energie (ITRE), anunța AGERPRES.Daniel Buda (Partidul…

- Cristian Busoi, proaspat ales europarlamentar, a fost desemnat vicepresedinte al Comisiei pentru Mediu, Sanatate Publica si Siguranta Alimentara (ENVI) din Parlamentul European, se arata intr-un comunicat remis presei. "Este o onoare pentru mine ca am fost desemnat vicepresedinte al Comisiei pentru…

- Senatorul de Constanta Nicolae Moga PSD a fost ales miercuri, prin vot secret electronic, in plen, vicepresedinte al Camerei superioare a Parlamentului, inlocuindu l in Biroul permanent pe Claudiu Manda, care a demisionat din Parlament ca urmare a alegerii sale ca europarlamentar.De asemenea, Mihai…

Potrivit unui studiu realizat de "VoteWatch Europe", din cei 751 de aleși ai Parlamentului European, europarlamentarul PNL Adina Valean se situeaza pe locul 4. Valean conduce Comisia de Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Alimentara.