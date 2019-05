Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier.

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 sunt asteptati sa dezbata, miercuri, si sa ia o decizie referitor la solicitarea de eliberare conditionata depusa de fostul actionar al FC Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Decizia Judecatoriei Sectorului 5 nu va fi…

- Curtea de Apel București a respins acțiunea celor 11 membri USR care au contestat alegerea lui Dan Barna la conducerea partidului și a dispus inscrierea acestuia ca președinte in Registrul partidelor, potrivit hotnews. Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat pentru ...

- Pe 13 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul „Podul Cateasca”. Principalii „actori” din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ si al PSD Arges, si Grigore Dobre, fostul patron al firmei de constructii Zeus. Dupa ce dosarul a fost rejudecat…