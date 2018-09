Stiri pe aceeasi tema

- Situatia creata de Serena Williams (36 de ani, 16 WTA) in finala US Open 2018 continua sa aiba ecouri pe plan international. Luni, un caricaturist australian a fost pus la zid si acuzat de rasism dupa o imagine controversata aparuta in revista Herald Sun.

- La data de 5 septembrie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sebes au intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, fata de doi tineri de 28 si 37 de ani, din Sebes. In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, in dupa…

- Scandal in trafic, declanșat de un șofer incatușat de polițiștii locali in Constanța. Dupa ce a oprit neregulamentar, barbatul, in varsta de 31 de ani, l-a impins pe unul agenți și a refuzat sa se legimiteze in fața polițiștilor locali. Incidentul a fost filmat de un martor care a publicat imaginile…

- FCSB i-a bagat in vrie. Scandal la ultimul meci al celor de la Hajduk Split. FCSB a eliminat-o dramatic pe Hajduk Split, din turul trei preliminar din Liga Europa, cu un gol in minutul 90+2. Croații nu și-au revenit din șoc și au „comis-o” și la sfarșitul saptamanii trecute. In etapa a patra din campionatul…

- Politistii care s-au deplasat la fata locului au identificat patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani, acestia declarand ca au fost agresati de mai multe persoane care, ulterior, au fugit. Din primele verificari a rezultat ca cei patru barbati agresati aveau programare la o frizerie de…

- Scandal uriaș in cazul unui pacient lasat sa moara vizavi de spitalul din Rovinari, județul Gorj. Un medic este acuzat ca ar fi lasat un pacient sa moara pe strada, peste drum de unitatea medicala. A refuzat sa traverseze pe motiv ca nu are voie sa faca acest lucru. Polițiștii fac acum verificari pentru…

- Augustin Hagiu spune ca a fost incatusat dupa ce a vrut sa sesizeze o amenințare și o tentativa de distrugere a mașinii sale. Potrivit unei relatari a evz.ro, polițiștii l-au luat la intrebari și i-au cerut sa se legitimeze. Le-a spus sa vina la el in casa sau sa se le prezinte actele. Polițiștii…

- Politistii din Prahova fac perchezitii, marti dimineata, la mai multe persoane banuite ca ar fi fost implicate intr-un scandal soldat cu ranirea unei persoane si distrugerea unui autoturism.