Tribunalul Bucuresti a respins definitiv joi cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova. Tribunalul a respins contestatia depusa de Borcea si a mentinut decizia Judecatoriei sectorului 5, instanta care a stabilit in luna aprilie ca omul de afaceri nu indeplineste conditiile pentru a fi eliberat conditionat. Borcea are dreptul sa depuna o noua cerere de eliberare conditionata in luna septembrie. Fostul finantator al clubului Dinamo a incercat sa-i induplece pe judecatori sustinand ca are de intretinut 9 copii, dintre care…