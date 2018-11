Cristian Borcea, adus la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală Fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus la sediul DIICOT, vineri seara, pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor.



Audierea lui Borcea vine dupa ce locuinta sa a fost perchezitionata timp de mai multe ore de catre procurori.



DIICOT sustine ca, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a actionat coordonat, pe doua circuite fictive, in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta.

- Procurorii DIIOCT efectueaza, vineri, 24 de perchezitii în Bucuresti si în judetele Ilfov, Braila si Constanta pentru destructurarea unei grupari specializate în savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile…

- Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile il vizeaza pe fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar si fosti sefi din Rompetrol Group. Citeste si Cristi Borcea a rupt tacerea: "M-am dus cu 3 milioane de euro cash in vestiar la Dinamo" Conform surselor citate, aceasta…

- Peste 20 de percheziții au fost facute de DIICOT in București și in județele Ilfov, Braila și Constanța, intr-un caz de evaziune și spalare de bani. Printre cei vizați de ancheta se afla și omul de afaceri Cristian Borcea.

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta.

- Procurorii DIIOCT efectueaza, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Braila si Constanta pentru destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile il vizeaza pe fostul finantator…

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri 24 de perchezitii în Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat în fapte de evaziune fiscala si spalare de bani.

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta.