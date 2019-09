Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Cristian Borcea, condamnat in dosarul retrocedarilor și incarcerat de la inceputul lunii februarie, a depus o noua cerere de eliberare condiționata, iar magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au stabilit termen de judecata pe 10 septembrie, potrivit MEDIAFAX. La sfarșitul lunii mai,…

- Cristi Borcea, 49 de ani, este de pe 8 februarie 2019 in inchisoare, fiind condamnat 5 ani in Dosarul Retrocedarilor, dar in curand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. Tribunalul București a menținut la sfarșitul lunii mai decizia Judecatoriei Sectorului 5 care ii respinsese…

- PNL solicita convocarea de urgența a Parlamentului pentru adoptarea legii, care sa faca modificarile legislative necesare pentru ca tragedii cum este cea de la Caracal sa poata fi prevenite, iar criminalul sa plateasca, anunța Florin Roman, deputat PNL de Alba. “Legea Alexandra inseamna in primul rand…

- Acest lucru va permite Croatiei sa intre in zona euro, care reuneste in prezent 19 state, cel mai devreme in 2023, a spus un oficial european. Angajamentele asumate de Croatia intr-o scrisoare au fost salutate de Eurogrup la o reuniune de luni, a declarat Mario Centeno intr-o conferinta de presa.

- Termenul de carantina in cazul detenției lui Liviu Dragnea se apropie de final. Luni este a 21-a și ultima zi de carantina pentru fostul președinte PSD, iar șefii penitenciarului trebuie sa decida unde va fi plasat pentru ispașirea pedepse

- Actulamente el se arata unul din cei mai inflacarați promotori ai politicii pro-ruse in țara noastra și un critic dur al PDM, dar in 2001 era fanul lui Dumitru Diacov, pe atunci liderul democraților. Oare Dodon este la curent cu acest lucru?

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures au pus ieri in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, informeaza IPJ Maramures. Mandatul a fost emis pe numele unui barbat domiciliat in Bucuresti, condamnat la executarea…