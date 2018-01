Cristian Bichi, BNR: Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, asa cum gresit s-a interpretat in presa din Romania, mentioneaza Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, intr-o postare pe blogul de opinii al bancii centrale.

- In Republica Moldova, incepind cu 1 ianuarie 2018, limita de garantare a depozitelor bancare a fost ridicata de la 6 mii la 20 de mii de lei. Este vorba de suma maxima platita deponentului, indiferent de numarul și dimensiunea sau valuta depozitelor plasate de catre el la banca, relateaza NOI.md. Modificarea…

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- Anunt extrem de important al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in privinta investitiilor straine din tara noastra. BNR spune ca investițiile straine au crescut la 4,09 miliarde de euro, in primele zece luni de anul acesta, de la 3,4 miliarde de euro, in perioada similara de anul trecut.Citește…

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce dato­ria pe per­soana ajun­ge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asu­pra stabili­tatii financiare 2017. Populatia din…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și în țara noastra, nu este exclusa, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, la o conferința

- Pe piața financiara din Romania a fost și este practicat un dublu standard al produselor financiar-bancare, similar celui despre care se vorbește ca ar exista la produsele alimentare, susține Paul Anghel, director general in cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului. "În…

- Indicatorul Social de Referința (ISR) nu a mai fost actualizat de aproape 10 ani și din aceasta cauza, in ciuda creșterii economice constante din ultimii ani, inechitațile s-au accentuat in Romania. „Proiectul iși propune sa scoata asistența sociala din sfera politicianista, ca sa nu ramana…

- Piața Victoriei ar putea purta numele Regelui Mihai. Primarul General, Gabriela Firea, va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ca Piața Victoriei sa poarte numele Regelui Mihai, cel care și-a dorit intotdeauna ca poporul roman sa fie unit. Primarul general al Capitalei, Gabriela…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Tensiunile macroeconomice aparute pe fondul cresterii PIB peste potential si supraindatorarea populatiei in perspectiva majorarii dobanzilor reprezinta principalii factori de risc, arata Raportul asupra stabilitatii financiare, prezentat luni de conducerea Bancii Nationale a Romaniei - BNR.…

- SOLICITARE…Deputatul liberal Daniel Olteanu solicita Guvernului sa-si asume obligatia, la 100 de ani de la Marea Unire, de a salva cele mai sarace comunitati din Romania. Concret, Olteanu propune sustinerea celor mai sarace 100 de comunitati locale, prin interventia directa a Guvernului, in cadrul unui…

- Modificarile fiscale semnificative introduse de la 1 ianuarie 2018 ar putea creste incertitudinea mediului de afaceri cu un impact negativ asupra dinamicii investitiilor si a locurilor de munca nou create, pe termen scurt, arata Raportul privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe anii…

- Dezvoltarea economico-sociala a României este mai lenta decât cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala "Measuring Development în Turbulent Times", acesta precizând…

- Planuri date peste cap pentru un tanar de 31 de ani condamnat de autoritatile din Austria la inchisoare pentru fraude bancare. El a fost prins de polițiștii de frontiera in timp ce vroia sa plece din Romania, prin Vama Cenad.

- BNR: Foarte mulți oameni au adunat numai saracie, in timp ce grupuri restranse au acumulat avuții Topul societații cuprinde grupuri restranse de cetațeni care au acumulat avuții foarte importante, la polul celalalt foarte mulți oameni au adunat numai saracia și lipsa de speranța, reiese dintr-o…

- Ion Tiriac a declarat ca nu a primit niciun raspuns la petiția trimisa catre Guvernul Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. "Nu am noutați despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de cand noi am semnat acea petiție, dar nu am primit niciun raspuns de la niciun…

- Vin vremuri grele pentru statiunile balneare din Romania. Un proiect legislativ al Ministerului Economiei prevede cresterea redeventelor datorate statului cu pana la 200%. Potrivit patronilor din turismul balnear, o asemenea crestere ar insemna calea spre un faliment sigur.

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…

- "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia Europeana "propune Consiliului UE sa adopte o recomandare revizuita adresata Romaniei pentru a corecta devierea…

- PNL dorește demiterea Guvernului Tudose și solicita retragerea increderii acordata acestuia pentru ca distrug economia si scot Romania din UE. Cel puțin asta scrie in textul moțiunii de cenzura proaspat depus impreuna cu USR.„Actuala guvernare PSD-ALDE a reusit intr-un timp record sa provoace…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut puteri sporite prin intermediul unor instrumente speciale pentru a da posibilitatea autoritatilor nationale de a ingheta peste noapte retragerile depozitelor deponentilor atunci cand o banca se confrunta cu fuga banilor ca urmare a zvonurilor privind intrarea…

- In Moldova plațile fara numerar prin intermediul cardurilor bancare cresc rapid, insa cota lor in volumul total al tranzacțiilor ramine scazuta, cetațenii folosind cardurile preponderent pentru a retrage bani. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), volumul tranzacțiilor efectuate in ianuarie-septembrie…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- Numarul de carduri bancare a crescut semnificativ in Moldova, informeaza NOI.md. Potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, in special, catre sfirșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2017 in țaraerau in circulație 1 milion 681 mii 805 de carduri bancare, ceea ce constituie cu 15,1% mai mult…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- O eventuala depunere a candidaturii Romaniei de a intra in zona euro ar fi respinsa din start, a explicat luni economistul sef al Bancii Nationale, Valentin Lazea, la conferinta "Romania si aderarea la zona Euro". Lazea a precizat ca, daca in urma cu doi ani, Romania indeplinea 13 din cei 14 indicatori,…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valerii Kuzmin, a declarat, in cadrul unui seminar economic organizat la Suceava, ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova.

- Bancomate la Poșta Romana. Compania Naționala Poșta Romana va valorifica rețeaua de oficii poștale situate in mediul urban, prin oferirea spre inchiriere a unor spații destinate instalarii de automate bancare (ATM) oferind, astfel, clienților posibilitatea de a efectua diverse operațiuni bancare, potrivit…

- In sfarsit, i-a venit randul si lui Cheloo sa taca. O femeie celebra de la noi a reusit ce nimeni nu credea ca e posibil: i-a inchis gura si i-a spus in fata tot ce ascunde artistul in spatele atitudinii de baiat rau. Este vorba de actrița Doina Ghițescu, cea care a s-a prezentat pe scena iUmor.

- Liberalii sunt nemultumiti de masurile fiscale adoptate astazi de Guvern astfel ca luni vor propune depunerea unei motiuni de cenzura, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Digi 24."Vazand calamitatea fiscal bugetara care risca sa loveasca Romania, calamitate provocata de guvernul de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL inițierea și depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituționala ordonanța de…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- O banca din Romania sustine ca va acorda firmelor mici si mijlocii credite cu garatii de la stat de pana la 80%, fara a mai solicita IMM-urilor alte garantii mobiliare sau imobiliare, se arata intr-un comunicat remis marti StartupCafe.ro.

- Romania are o mare problema legata de lipsa forței de munca, iar soluția ar putea fi un parteneriat cu Republica Moldova pentru a aduce oameni sa lucreze in țara vecina, a declarat senatorul PSD Eugen Teodorovici, relateaza agerpres.ro.

- Grupul energetic german E.ON lanseaza pe piata din Romania un nou furnizor de energie, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consumatorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.”E.ON…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 1,89 , de la 1,87 , cat a fost cotat marti, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei BNR , informeaza Romania TV.Acet nivel a mai fost atins in septembrie 2014. De asemenea,…

- Aproximativ 30% din forta de munca si 13% din populatia Romaniei lucreaza in strainatate, iar aceasta reprezinta Produsul Intern Brut pierdut al Romaniei, a declarat viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Liviu Voinea. "Romania a realizat multe in acesti 10 ani: convergenta nominala,…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu intentioneaza sa promoveze un proiect de lege pentru renuntarea la schimbarea orei de vara si de iarna. In argumentarea initiativei sale, Bogdan Gheorghiu sustine ca schimbarea orei provoaca probleme de sanatate si afecteaza economia. Gheorghiu a precizat ...

- Angajatii de la ghiseele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicatie, spun ca normele Bancii Nationale nu ii lasa sa faca anumite lucruri, desi nu este adevarat, astfel ca bancile din Romania trebuie sa isi asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajatilor, a declarat,…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a propus marti un ambitios program de 13 summituri, in decurs de doi ani, - inclusiv unul special in Romania - in vederea relansarii Uniunii Europene dupa socul Brexitului, relateaza AFP.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, acuza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) de faptul ca nu a transmis datele pentru intocmirea unui ordin comun necesar aprobarii in Parlament a ordonanței privind garantarea pachetelor turistice, in condițiile in care Romania se afla intr-o procedura…

- Romanii ce au credite la banci au adevarate cosmaruri. Indicele ROBOR a urcat la un nivel ce nu a mai fost atins din finalul anului 2014. In ciuda interventiei BNR, politica economica dusa de PSD a dus la grave consecinte pe piata bancara din Romania. ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile…