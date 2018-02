Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR: Nu trageti in pianist! Supravegherea prudentiala este diferita de supravegherea comportamentala

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Potrivit statisticii, fructele proaspete s-au scumpit in prima luna a acestui an cu 3,10%, in comparatie cu luna anterioara, legumele si conservele din legume - cu 2,58%, la fel si citricele si alte fructe meridionale. De asemenea, pretul la fasolea boabe a crescut cu 1,58%, iar la cartofi cu 1,32%.Pe…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 2016, deficitul…

- Premierul V. Dancila ii cere ministrului justitiei sa revina rapid in tara Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îi va cere ministrului justitiei, Tudorel Toader, aflat în…

- Economistul este de parere ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Intr-o postare publicata pe blogul personal, intitulat ”Isarescu și Dragnea foarfeca consumul și incetinesc economia in 2018”,…

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Banca Nationala a Romaniei nu are un controlor de preturi, ea lucreaza cu anticipatii si cu factorii pietei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim…

- Mugur Isarescu, guvernatorul BNR considera lucru bun ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3 la suta, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40 la suta. El a atras atenția totuși ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Banca Naționala a revizuit in crestere prognoza de inflație pentru finalul anului, de la 3,2% la 3,5%. Vorbim despre una dintre cele mai rapide creșteri ale ratei inflatiei din Europa, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor Enache Jiru a fost numit, de o luna, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Enache Jiru a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017, in special in urma discursului tinut luni de guvernatorul Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- „Romania a scapat de <euroizare>, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu dupa ultima sedinta de politica monetara din 2017. BNR iese „dintr-un imperiu al dominantei cre­ditului in valuta“, care a impus…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…

- Un avans de pana la trei puncte procentuale a ratei dobanzii la lei ar afecta semnificativ activitatea a 57% dintre companii, in conditiile in care nivelul ridicat al fiscalitatii, impredictibilitatea mediului fiscal si concurenta raman cele mai presante probleme cu care se confrunta firmele, potrivit…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de luni, anunta ca a luat act de declaratiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose si isi exprima dorinta de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evolutiilor economice si financiare actuale, potrivit unui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca Banca Nationala poarta o parte din vina pentru deprecierea leului in raport cu euro, afirmand ca BNR ar fi trebuit sa intervina si nu a facut-o. El a mai spus ca va trebui sa aiba o discutie „foarte serioasa si foarte asezata” cu Banca…

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…