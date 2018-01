Cristian Bichi(BNR): Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, asa cum gresit s-a interpretat in presa din Romania, mentioneaza Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, intr-o postare pe blogul de opinii al bancii centrale.

- In Republica Moldova, incepind cu 1 ianuarie 2018, limita de garantare a depozitelor bancare a fost ridicata de la 6 mii la 20 de mii de lei. Este vorba de suma maxima platita deponentului, indiferent de numarul și dimensiunea sau valuta depozitelor plasate de catre el la banca, relateaza NOI.md. Modificarea…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru anul 2018 nivelul tarifelor de trecere a Podului Giurgiu-Ruse, exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat in lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806…

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- Anunt extrem de important al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in privinta investitiilor straine din tara noastra. BNR spune ca investițiile straine au crescut la 4,09 miliarde de euro, in primele zece luni de anul acesta, de la 3,4 miliarde de euro, in perioada similara de anul trecut.Citește…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, potrivit Bancii Naționale a Romaniei (BNR). „Datoria externa pe termen lung a insumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1 la suta…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- Primaria Iasi nu va propune cresterea taxelor si impozitelor pe locuinte si terenuri pentru anul viitor. Edilul Mihai Chirica a recunoscut ca deficitul bugetar al municipiului va depasi 56 de milioane de lei, ca urmare a modificarilor aduse codului fiscal, dar in prezent exista discutii intre reprezentantii…

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce dato­ria pe per­soana ajun­ge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asu­pra stabili­tatii financiare 2017. Populatia din…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și în țara noastra, nu este exclusa, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, la o conferința

- Indicatorul Social de Referința (ISR) nu a mai fost actualizat de aproape 10 ani și din aceasta cauza, in ciuda creșterii economice constante din ultimii ani, inechitațile s-au accentuat in Romania. „Proiectul iși propune sa scoata asistența sociala din sfera politicianista, ca sa nu ramana…

- In ultimii ani, cormetul online din Romania a crescut foarte mult si tot mai multe magazine se bucura de succes. Mai mult, au inceput sa apara tot mai multe magazine online dedicate cadourilor, care au sectiuni speciale: cadouri pentru el, pentru ea etc si care vand obiecte inedite pe care nu le gasesti…

- Raportul asupra stabilitatii financiare, prezentat luni de conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), arata ca tensiunile macroeconomice aparute pe fondul cresterii PIB peste potential si supraindatorarea populatiei in perspectiva majorarii dobanzilor reprezinta principalii factori de risc pentru…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Comisia de buget-finante a Senatului a trimis ministrului Ionut Misa o scrisoare cu rugamintea de a modifica OUG 79/2017 referitoare la Codul fiscal, a anuntat miercuri presedintele acestui for, Eugen Teodorovici. Citeste si: BNR trage semnalul de ALARMA pe aderarea la euro: 'Romania nu va…

- Dezvoltarea economico-sociala a României este mai lenta decât cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala "Measuring Development în Turbulent Times", acesta precizând…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a emis un document de opinie prin care propune o exceptie de la garantarea depozitelor bancare, inlocuind-o cu „scutiri discretionare”, si limitarea retragerilor de sume din depozitele pastrate in bancile confruntate cu falimentul. „Exceptia generala pentru…

- "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia Europeana "propune Consiliului UE sa adopte o recomandare revizuita adresata Romaniei pentru a corecta devierea…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut puteri sporite prin intermediul unor instrumente speciale pentru a da posibilitatea autoritatilor nationale de a ingheta peste noapte retragerile depozitelor deponentilor atunci cand o banca se confrunta cu fuga banilor ca urmare a zvonurilor privind intrarea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valerii Kuzmin, a declarat, in cadrul unui seminar economic organizat la Suceava, ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova.

- Bancomate la Poșta Romana. Compania Naționala Poșta Romana va valorifica rețeaua de oficii poștale situate in mediul urban, prin oferirea spre inchiriere a unor spații destinate instalarii de automate bancare (ATM) oferind, astfel, clienților posibilitatea de a efectua diverse operațiuni bancare, potrivit…

- In sfarsit, i-a venit randul si lui Cheloo sa taca. O femeie celebra de la noi a reusit ce nimeni nu credea ca e posibil: i-a inchis gura si i-a spus in fata tot ce ascunde artistul in spatele atitudinii de baiat rau. Este vorba de actrița Doina Ghițescu, cea care a s-a prezentat pe scena iUmor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL initierea si depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare a Codului…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 0,53% in septembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 679.660, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Grupul energetic german E.ON lanseaza pe piata din Romania un nou furnizor de energie, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consumatorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.”E.ON…

- Regimul rezoluției bancare trebuie finalizat cu o serie de acțiuni de politici macroeconomice pentru a asigura capacitatea de adaptare a sectorului bancar, a declarat vineri Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), intr-o conferința la sediul bancii centrale. "Noi,…

- Aproximativ 30% din forta de munca si 13% din populatia Romaniei lucreaza in strainatate, iar aceasta reprezinta Produsul Intern Brut pierdut al Romaniei, a declarat viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Liviu Voinea. "Romania a realizat multe in acesti 10 ani: convergenta nominala,…

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat joi ca "aproximativ 30% din forța de munca și 13% din populația Romaniei lucreaza in strainatate, iar aceasta reprezinta Produsul Intern Brut pierdut al Romaniei". Declaratiile au fost facute la conferința "10 ani de la…

- Angajații de la ghișeele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicație, spun ca normele Bancii Naționale nu ii lasa sa faca anumite lucruri, deși nu este adevarat, astfel ca bancile din Romania trebuie sa iși asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajaților, a declarat,…

- Comisarul european Gunther Oettinger, la Bucuresti Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va întâlni joi, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose. Înaltul responsabil european va avea,…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti, joi. Acesta se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu membri ai Executivului, potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei…

- Sistemul bancar din Romania inglobeaza 54.000 de angajați, o adevarata breasla, și este nevoie de o cultura bancara comuna, a declarat miercuri Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), in cadrul "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Roman (IBR).…

- "In data de 30 august am aprobat modificarea OUG 107/1999 privind garantarea pachetelor serviciilor turistice pentru ca la ora actuala Romania se afla intr-un pre-infringement pentru ca nu am transpus directiva din 1990, iar la 31.12. 2017 trebuie sa venim cu masuri concrete pe care sa le trimitem…

- Romanii ce au credite la banci au adevarate cosmaruri. Indicele ROBOR a urcat la un nivel ce nu a mai fost atins din finalul anului 2014. In ciuda interventiei BNR, politica economica dusa de PSD a dus la grave consecinte pe piata bancara din Romania. ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile…

- Gradul de indatorare a populatiei s-a majorat considerabil, iar cresterea poate avea efecte negative importante atat asupra sistemului financiar, cat si asupra cresterii economice viitoare, informeaza Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM). "In prezent, gradul de indatorare…

- Iurie Leanca, președintele PPEM și vicepreședintele Parlamentului moldovean a declarat la un post de televiziune local ca iși asuma cauza Unirii cu Romania datorita beneficilor pe care le-ar aduce acest act.„N-ar fi rau sa facem Unirea [chiar și] astazi. Orice om rațional iși da seama ca,…

- Liceenii suceveni din clasele IX-XI sunt invitati sa raspunda la o noua provocare lansata de reprezentanta Comisiei Europene in Romania si sa participe la concursul "Lider European", in cadrul caruia sa propuna proiecte care sa raspunda oportunitatilor sau problemelor existente in ...