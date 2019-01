Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dima Atacant cu un randament foarte bun in sezoanele trecute, avand 27 de goluri marcate in esalonul secund in cele 114 meciuri bifate, ploiesteanul Constantin Stoica a devenit „liber de contract” zilele trecute, dupa ce a oficializat despartirea de Academica Clinceni (gruparea de pe locul 2…

- Ultimul meci din Liga a II-a din 2018 a fost cel dintre Petrolul si CS Balotesti, care a tras cortina peste stagiunea de toamna a Ligii 2 Casa Pariurilor, cu un meci ”cu iz de vacanța”, venit mai ales din tabara oaspeților. Joc castigat, asa cum era de asteptat, de catre formatia petrolista, care a…

- Banatenii nu au pierdut in ultimele 4 etape, iar bihorenii sunt neinvinsi de 3 runde. „Vrem sa continuam pe aceeasi linie a rezultatelor pozitive din ultima perioada. Suntem optimisti ca ne putem intoarce neinvinsi de la Timisoara”, afirma antrenorul Cristian Luput. La Luceafarul…

- Mutarea FCSB-ului la Pitesti, pe stadionul echipei FC Arges, pentru meciurile de pe teren propriu din Liga 1, a produs modificari in cadrul programului ultimei etape din 2018 a campionatului Ligii 2. Formatia lui Emil Sandoi ar fi trebuit sa joace acasa cu Pandurii duminica, 9 decembrie, de la ora 12:00,…

- Trei etape de Liga 2 au mai ramas programate in acest an, iar doua dintre ele sunt stabilite sa se joace in aceasta saptamana. Duminica s-a incheiat etapa a 18-a a Ligii 2, dupa meciul dintre „U” Cluj si CS Balotesti, luni e zi libera, iar de marti incepe nebunia. Petrolul e din…

- FC Petrolul a fost invinsa, marti, in deplasare, de Academica Clinceni, cu scorul de 2-1 (0-1), in primul meci al etapei a XIX-a a Ligii a II-a.Oaspetii au condus la pauza prin golul lui Grecu, din minutul 43. Dupa pauza, Robert Ion '53 si '65 In minutul 87, un fan al Petrolului a intrat…

- Pana la finele anului in curs, FC Petrolul Ploiești mai are de bifat trei meciuri. Mai exact, doua, la rand, in deplasare, ambele in județul Ilfov, la Academica Clinceni, respectiv Sportul Snagov, iar unul – ultimul – acasa, cu CS Balotești, o echipa din același județ cu precedentele doua. Dupa ce Baloteștiul…

- Intorși fara niciun punct de la Mioveni, dupa un meci pe care l-au avut in mana, „luceferii” nu-si permit niciun pas gresit cu Pandurii Targu Jiu. Bihorenii au ajuns pe loc retrogradabil, de unde doresc sa evadeze cat mai repede. Pandurii sunt pe locul 8, dar au avut evoluții oscilante…