- Primavara este anotimpul perfect pentru a-ți reimprospata look-ul. Daca te-ai saturat de culorile reci ale iernii, atunci știi ca acum e momentul perfect sa treci la nuanțe mai calde. Și cu ce altceva sa incepi daca nu cu accesoriul tau preferat – geanta. DiAmanti.ro este magazinul online de genți din…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Primavara este prilej de schimbari radicale in viața oamenilor. Fie ca este vorba despre relații, despre viața sau despre o simpla schimbare de look, vedetele nu sunt excluse din acest ciclu. Iar un exemplu recent este Connect-R, care și-a surprins fanii intr-un mare fel.

- Primavara a abundat Bucureștiul la propriu. Dupa ce zilele trecute un viscol da dat buzna in Romania, ieri soarele a luminat, facand dubla sarbatoare: Ziua internaționala a Femeii și sosirea adevaratei primaveri.

- ,,Saptamana Bricolajului’’ continua la eMAG! Mare atenție la ofertele propuse pe site, acestea dispun de discounturi și de 40%. A inceput primavara și ne apucam de trebaluit prin curte.

- Cu ocazia zilei porților deschise, la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Turda ne-am bucurat impreuna, in 7.03.2018, de oaspeți dragi noua, viitorii noștri elevi care ne-au vizitat pentru a se pregati pentru o noua etapa a calatoriei spre cunoaștere. Read More...

- Primaria municipiului Chișinau a adoptat un plan de acțiuni ce prevede inceperea campaniei de salubrizare și amenajare a teritoriului, care urmeaza a fi finializata pana la data de 6 aprilie.

- Locuitorii Capitalei sunt provocați sa descopere trei carti semnate de scriitori autohtoni. In cadrul programului "Chisinaul citeste", Mircea și Jana Grecu le propun copiilor titlul "In ospeție la ursulețul Marmi".

- La final de iarna, Consiliul Judetean a reusit sa atribuie contractele pentru deszapezirea drumurilor judetene. Chiar daca acestea au fost anuntate mult prea tarziu pentru iarna aceasta, macar suntem acoperiti pentru urmatoarele trei ierni, contractele fiind de data aceasta valabile pana in iarna 2020…

- A inceput primavara: vestitorii sai sunt, deocamdata, martisoarele (mai e pana la primele fripturi de pasari calatoare!), care se vad greu sub stratul de omat depus pe paltoane. Despre unele martisoare oferite de unii romani la inceput geros de primavara, in cele ce urmeaza: …

- Sute de copii și elevi de la 28 de gradinițe, școli și licee din județul Bistrița-Nasaud și-au etalat produsele mainilor și imaginației lor care, in ciuda frigului patrunzator de afara, au adus primavara și bucuria in sufletelor celor care le-au vazut și cumparat. S-a intamplat la Biblioteca Județeana…

- Intr-o lume din ce in ce mai dura, femeile reușesc sa faca fața tot mai multor provocari. Muncesc din greu, iși depașesc limitele pe tot mai multe planuri și in ciuda eforturilor pe care le depun, se simt extraordinar datorita experiențelor pe care le traiesc in fiecare zi. Una dintre femeile puternice…

- Dupa cateva reprize de dans, pentru ca la Centru doamnele se antreneaza serios pentru trupa de dansuri populare „60 plus“, surprizele au inceput sa se țina lanț. Medicul Dalia Draghici le-a vizitat in aceasta zi speciala de inceput de primavara pentru a le darui cate un marțișor in semn de…

- Flori și marțișoare pentru șoferițele argeșene, de 1 martie! Doamnele si domnisoarele aflate la volan in trafic pe bulevardul Frații Golești din Pitești au fost oprite de politisti și au primit din partea acestora flori si martișoare. De Politie n-ai mai zice, primavara s-o indice! Un agent de Rutiera,…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a felicitat toți cetatenii tarii, cu prima zi de primavara si sarbatoarea Martisorului."Primavara e o stare de spirit, indiferent de vremea de afara. Acest lucru vor sa ni-l aminteasca și marțișoarele de 1 martie.

- Ghiocelul, floarea ce vesteste primavara, este originar din Europa si Asia, rasarind din pamantul inzapezit cand iarna se lasa gonita departe. Numele sau stiintific este Galanthus si inseamna „flori albe ca laptele”. Ghioceii rasar de multe ori inainte de topirea zapezii si rezista foarte bine la temperaturile…

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil si va ninge slab. Pe drumuri se va forma polei și izolat va viscoli slab. Vantul va sufla din nord-vest cu intensificari.La Briceni si la Soroca se vor inregistra minus 13 grade Celsius, iar la Balti va fi un grad mai putin.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca propunerea contracandidatului sau la sefia federatiei, Ionut Lupescu, de modificare a sistemului competitional astfel incat campionatul sa se desfasoare primavara-toamna, reprezinta o idee vanturata fara niciun…

- Meteorologii au precizat cum va fi vremea in primavara anului 2018. Conform estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), ne așteapta 3 luni cu precipitații semnificative. In luna mai va ploua cel mai mult.

- Valul de aer polar insotit de ninsori va continua sa afecteze Romania pana vineri dimineata, atrag atentia meteorologii. Incepand de sambata insa temperaturile vor incepe sa creasca simtitor, ajungand saptamana viitoare si la maxime de 12 grade.

- Renumitul machiaj „ochi de pisica" este unul dintre machiajele in voga ale acestui an. Accentul cade pe marirea ochilor, de aceea este important sa stii sa folosesti tusul corect. Nu te limita la negru, ci opteaza pentru culori vibrante sau pastelate precum albastru, verde sau chiar alb. In ceea ce…

- Luna lui Faurar este spre sfarsite, iar primavara, aproape. La 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele – numit si Cap de primavara – ziua in care pasarile isi fac cuiburi iar tinerii, “ochi dulci”. I se mai spune Santion de primavara si nu intamplator: crestin ortodocsii sarbatoresc astazi Intaia…

- Operatorul pentru depozitul ecologic de deșeuri de la Moara ar putea fi cunoscut in aceasta primavara. Vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, a declarat miercuri ca din datele primite de la Comisia de licitație ”s-a avansat destul de mult” cu analizarea ofertelor depuse preconizand…

- GemeniProblemele in cuplu apar ca inevitabile, cu atat mai mult cu cat ai realizat greselile pe care le-ai facut in ultima vreme vizavi de partener. Relatia nu mai functioneaza si sunt sanse mari de separare. Ca sa ai parte de liniste si sa ramai cu constiinta impacata trebuie sa iti recunosti…

- Începând cu data de 19 februarie 2018 secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei &bdquoCarol I&rdquo organizeaz serie de activiti dedicate srbtorii tradiionale româneti de Dragobete. Activitile se desfoar în colaborare cu mai multe coli din municipiul i judeul Brila sub gener...

- TAUR: Luna martie este o luna importanta din punct de vedere sentimental pentru acești nativi. Taurii vor avea parte de un nou inceput și este posibil sa se indragosteasca cum nu au mai facut-o pana acum. Daca taurii sunt deja intr-o relație, vor avea parte de momente intense alaturi…

- FCSB s-a mai aflat in situatia de a fi in primavara europeana si de a gestiona si meciuri importante in campionat, asa cum se intampla acum cu "dubla" Lazio&Dinamo. Dica e in fata unei dileme majore. Urmeaza ca in decurs de 7 zile sa joace de doua ori cu Lazio, in Europa League si cu Dinamo, intre disputele…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- In Maramures exista un loc unic in lume, numit Lacul Albastru. Aflat la poalele Munților Gutai, la cațiva kilometri de Baia Sprie, in județul Maramureș, este unic pe glob, schimbandu-și culoarea in funcție de anotimp și de lumina soarelui. Primavara, lacul are culorile albastru deschis si albastru inchis.…

- Trendul curelor de detoxifiere a inceput sa se aplice si in cazul podoabei capilare. Hairstylistul Cristi Pascu ne dezvaluie cateva modalitati simple si eficiente prin care se poate face curatarea in profunzime a podoabei capilare, echivalenta cu o cura de detoxifiere pentru organism.

- Primavara araba nu s-a terminat, iar Tunisia, tara in care aceasta a aparut in 2011, are datoria sa reuseasca in tranzitia sa democratica, pentru a ramane ”un model”, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la Tunis, relateaza AFP. ”S-a vorbit despre primavara, Primavara araba, s-a vorbit…

- Alesii locali municipali au aprobat ieri criteriile privind stabilirea accesului si a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte social destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari in baza OUG nr.74 2007. Pentru chiriasii…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Acesta se va desfașura pe platoul din fața Palatului Administrativ și pe strada Romul Veliciu, cea de langa Primarie, care va fi inchisa pentru 20 de zile. Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura – organizatorul targului – pune la dispoziția comercianților 20 de casuțe, „pentru…

- Primaria orașului de pe Bega se arata interesata de realizarea de noi locuri de parcare, iar cel mai mare proiect din 2017 este aproape de finalizare in partea de sud a orasului, unde se amenajeaza 175 de noi locuri de parcare. In zona Strazii Pepinierei la noile parcari lucreaza Societatea de Drumuri…

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- Primul muzeu de textile va fi deschis in primavara acestui an, in Romania. Cea care l-a fondat este Florica Zaharia, o romanca intoarsa din Statele Unite ale Americii, unde a condus Departamentul de conservare a textilelor de la Metropolitan Museum.

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Persoanele care au facut școala de șoferi și au reușit sa treaca examenul teoretic, la sala, nu se pot programa decat in primavara pentru proba practica, dupa ce autoritațile se confrunta cu un val impresionant de solicitanți! Read More...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Temperaturile de primavara bat in retragere. Meteorologii prognozeaza pentru acest inceput de saptamana pana la opt grade Celsius. De maine, zilele vor deveni mai reci. In nordul țarii valorile termice vor oscila intre zero și trei grade cu plus și vor fi ploi slabe.

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ)...

- Vremea in acest weekend va fi in general calda, cu temperaturi mult mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti....

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV . „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare,…

- In aceasta luna, fermierii intocmesc in linii mari programul de activitate pentru campania de primavara, incluzand culturile ce se vor inființa și lucrarile prevazute pentru fiecare cultura.Tot in aceasta luna incepe procurarea de inputuri necesare in campania de primavara, ...

- Cum arata cel mai frumos balcon iarna. Bucureșteanul care il deține s-a pregatit de sarbatoare cu beculețe și globuri. A investit premiul de 5.000 de lei primit de la Primarie tot in balcon: „In primavara, o sa vedeți!” In blocurile „mandria comunismului” de pe Bulevardul Unirii, un balcon iți sare…

- Lenuța și Marina Buraga, care sunt mama și fiica, vor intra in aceasta seara de la ora 20:00 in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. Dupa ce pana acum parinții au investit in educația fiicei, acum este randul Marinei sa iși susțina mama pentru a-și indeplini un vis.

- O cunoscuta blondina din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil urma cu cativa ani, iar acum pregatesc o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus "da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- Temperaturi care se apropie de 20 de grade. Asta ne-a pregatit jumatatea lui decembrie in aceste zile la malul marii. Cu gandul mai degraba la primavara decat la sarbatori, constantenii au facut astazi o plimbare mai lunga pe faleza Cazinoului. Așa ca nu puțini au fost cei care au ieșit pe faleza Cazinoului…