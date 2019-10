Cristi Movila, noul Country Manager VTEX Romania, va fi prezent la Retail Arena

Stiri pe aceeasi tema

- VTEX, furnizor global al platformei unificate de comerț pentru companii mari și una dintre cele mai importante platforme ecommerce din lume, potrivit IDC MarketScape și Gartner, il numește pe Cristi Movila in funcția de Country Manager la VTEX Romania, de la 1 octombrie.

- Un urias brand de moda, popular in randul tinerilor, a solicitat duminica protectia fata de creditori conform legii falimentului din Statele Unite, alaturandu-se unei liste tot mai mari de retaileri traditionali care cad victima concurentei comertului electronic. Majoritatea magazinelor din Europa si…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar "oamenii vor suferi", conform News.ro.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal? Tanara sechestrata și violata, ca Alexandra Maceșanu,…

- A trecut un an și jumatate de la vizita istorica a lui Shinzo Abe la București, primul premier japonez care a vizitat Romania. Atunci, șeful executivului nipon nu a fost primit de premier deoarece Mihai Tudose deoarece acesta tocmai fusese demis din funcție de propriul partid. Prezent, joi, la Forumul…

- VTEX, furnizor global al platformei unificate de comerț pentru companii mari și una dintre cele mai importante platforme ecommerce din lume, potrivit IDC MarketScape și Gartner, extinde numarul de clienți din Romania și adauga in portofoliu retailerul de bijuterii, accesorii fashion și decorațiuni…

- Piata asigurarilor din Romania se afla in prezent in echilibru, pe parcursul ultimilor doi ani piata asigurarilor de sanatate inregistrand o crestere semnificativa, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea. "As spune ca in acest moment piata asigurarilor…

- ”Un presedinte care-si asuma rolul acesta, de a fi prezent constant, nu doar in crize, in viata societatii, este un presedinte care poate sa dea energia aceea care lipseste. Eu candidez dintr-un motiv foarte simplu: eu chiar vreau sa transformam Romania in tara din care tinerii sa nu mai vrea sa…

- Copiii care opteaza pentru invațamantul dual mai au la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a se inscrie la școala din Cadea unde pot invața una dintre cele mai cautate meserii, cea de sudor, in condiții excepționale. Cea mai noua tehnologie Cea mai moderna școala profesionala din…