- „Tatal” grupului Iris, Nelu Dumitrescu, este in culmea fericirii: i-a venit copilul acasa. Cristi, fiul veteranului rocker, toboșar ca și tatal sau, s-a intors dupa un lung contract in Statele Unite, unde a cantat pe unul din cele mai mari vase de croaziera cu trupa sa, No Stress. La primul concert…

- DESTIN… Husenii care au cunoscut-o pe doctorita Lucia Puiu au aflat cu tristete faptul ca ieri, aceasta s-a stins din viata! Avea 80 de ani si de un an de zile lupta cu o boala crunta. Desi, curajoasa in a face fata afectiunii crancene, Lucia Puiu stia ca sfarsitul nu e prea departe. Le-a impartasit…

- Psoriazis este o boala a pielii destul de frecventa, pe care multi nu stiu sa o recunoasca. Vezi in poze cum arata placile de psoriazis si citeste cum se pot trata. Psoriazis, simptomele si poze Simptomele de psoriazis pot varia de la o persoana la alta, la fel cum variaza si aspectul eruptiilor caracteristice,…

- Scarlatina este o boala eruptiva infecto-contagioasa, mai frecventa in randul copiilor sub 10 ani. Aceasta boala este provocata de streptococul beta hemolitic de grup A ce provoaca o inflamație locala și elibereaza o toxina in sange.

- Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil s a stins in aceasta dimineata din viata. Informatia a fost facuta publica de Irina Margareta Nistor pe pagina sa de Facebook. "Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil a plecat sa fie nemuritor, alaturi de Orson Welles si de toti ceilalti mari creatori…

- Militarii care au nevoie de tratamente de balneofizioterapie se pot adresa de acum incolo Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie (SCRMFB) din Eforie Nord. Ministrul Apararii Naționale Gabriel Leș a avut azi, 26 februarie o intalnire cu conducerea așezamantului medical pentru…

- Ministrul de aparare Gabriel Les s a intalnit cu caporalul Danut Albu, presedintele Ligii Militarilor Profesionisti, cat si cu dr. Anatoli Eugen Covaleov, managerul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie SCRMFB din Eforie Nord. Au discutat despre un proiect de colaborare, care…

- Are doar noua ani și lupta pentru viața sa. Este vorba despre Sabrina Rau, care de jumatate de an incearca sa doboare o boala foarte rara la ficat, iar unica șansa de a ramane in viața este transplantul hepatic.